В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Четырнадцать из 90 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заразились, работая в столичном регионе, остальные контактировали с ранее заболевшими, сообщает областное правительство.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 10 899 новых случаев заражения, в том числе 90 - в Тульской области.
"Инфекция подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Арсеньевского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Узловского и Щекинского районов. Из них 14 человек работают в столичном регионе, остальные контактировали с заболевшими", - говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки 20 жителей Тулы, Дубны и Киреевского района выздоровели от COVID-19.
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 1971 человека, 331 пациент выздоровел. Умерли 13 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, скончалась 46-летняя пациентка с подозрением на COVID-19, а 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.