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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T11:01
https://ria.ru/20200512/1571309067.html
В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:01 12.05.2020
1066
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи возле больницы
Врач скорой помощи возле больницы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи возле больницы. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Четырнадцать из 90 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заразились, работая в столичном регионе, остальные контактировали с ранее заболевшими, сообщает областное правительство.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 10 899 новых случаев заражения, в том числе 90 - в Тульской области.
Карта распространения нового коронавируса в России
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Карта распространения нового коронавируса в России
"Инфекция подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Арсеньевского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Узловского и Щекинского районов. Из них 14 человек работают в столичном регионе, остальные контактировали с заболевшими", - говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки 20 жителей Тулы, Дубны и Киреевского района выздоровели от COVID-19.
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Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 1971 человека, 331 пациент выздоровел. Умерли 13 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, скончалась 46-летняя пациентка с подозрением на COVID-19, а 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДубнаТульская областьКиреевский районОбщество
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