В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 10 899 новых случаев заражения, в том числе 90 - в Тульской области.

Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 1971 человека, 331 пациент выздоровел. Умерли 13 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, скончалась 46-летняя пациентка с подозрением на COVID-19, а 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.