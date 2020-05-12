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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T10:56
https://ria.ru/20200512/1571308775.html
В Приднестровье число заразившихся коронавирусом достигло 639
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Приднестровье число заразившихся коронавирусом достигло 639

10:56 12.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в непризнанном Приднестровье выросло на 31, общее число инфицированных в ПМР достигло 639, сообщил во вторник оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения коронавируса.
"В лаборатории Тирасполя и Кишинёва 11 мая были отправлены 186 проб пациентов с подозрением на COVID-19. Поздно вечером пришли результаты. В работе остаются 63 биоматериала, положительный результат дала 31 проба, остальные – отрицательный", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что из числа отправленных в понедельник на исследование проб, 130 были взяты у сотрудников и пациентов психоневрологического диспансера города Бендеры. Коронавирусная инфекция уже подтвердилась у 25. Все они – женщины. Младшей – 24, старшей – 76 лет. По факту вспышки COVID-19 в специализированном учреждении оперштабом назначена проверка.
По данным оперштаба непризнанной республики, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 639 приднестровцев, 27 человек скончались, 246 пациента выздоровели. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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