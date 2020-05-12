В Приднестровье число заразившихся коронавирусом достигло 639

ТИРАСПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в непризнанном Приднестровье выросло на 31, общее число инфицированных в ПМР достигло 639, сообщил во вторник оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения коронавируса.
"В лаборатории Тирасполя и Кишинёва 11 мая были отправлены 186 проб пациентов с подозрением на COVID-19. Поздно вечером пришли результаты. В работе остаются 63 биоматериала, положительный результат дала 31 проба, остальные – отрицательный", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из числа отправленных в понедельник на исследование проб, 130 были взяты у сотрудников и пациентов психоневрологического диспансера города Бендеры. Коронавирусная инфекция уже подтвердилась у 25. Все они – женщины. Младшей – 24, старшей – 76 лет. По факту вспышки COVID-19 в специализированном учреждении оперштабом назначена проверка.
По данным оперштаба непризнанной республики, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 639 приднестровцев, 27 человек скончались, 246 пациента выздоровели. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.