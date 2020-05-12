Террор во имя науки. Как ГУЛАГ эксплуатировал репрессированных учёных

Жертвами репрессий среди интеллигенции стали тысячи человек. В одну только книгу памяти вписано почти 450 фамилий. Но в результате преследования учёных возникла острая нехватка кадров – и советская власть вынуждена была использовать арестованных геологов, химиков, инженеров, нефтяников, техников, физиков… В лагерях и спецучреждениях представители интеллигенции с нуля создали производства, которые работают до сих пор; совершили открытия и внесли предложения, которые принесли СССР многие миллионы рублей.
Эпизод подготовлен при поддержке Музея истории ГУЛАГа.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
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