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Истории.doc
Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.
2020-05-12T12:08
https://ria.ru/20200512/1571308714.html
Террор во имя науки. Как ГУЛАГ эксплуатировал репрессированных учёных
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571308518_0:3:640:363_1036x0_80_0_0_6b5768e82541596a5595866e1b4d0284.jpg
РИА Новости

Террор во имя науки. Как ГУЛАГ эксплуатировал репрессированных учёных

12:00 12.05.2020 (обновлено: 12:08 12.05.2020)
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Истории.doc
Террор во имя науки. Как ГУЛАГ эксплуатировал репрессированных учёных
Вчера, 12:00
"Шпионы", "вредители", "диверсанты", "враги народа" - это лишь часть обвинений, по которым сажали учёных в первой половине 20-го века в СССР. Сотни представителей интеллигенции были заключены в лагеря. И продолжали там работать, изобретать, совершать открытия в химии, военной инженерии, нефтедобыче и других отраслях науки и производства.
Жертвами репрессий среди интеллигенции стали тысячи человек. В одну только книгу памяти вписано почти 450 фамилий. Но в результате преследования учёных возникла острая нехватка кадров – и советская власть вынуждена была использовать арестованных геологов, химиков, инженеров, нефтяников, техников, физиков… В лагерях и спецучреждениях представители интеллигенции с нуля создали производства, которые работают до сих пор; совершили открытия и внесли предложения, которые принесли СССР многие миллионы рублей.
Эпизод подготовлен при поддержке Музея истории ГУЛАГа.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
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