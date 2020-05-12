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2020-05-12T10:55
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МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
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РИА Новости

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

10:55 12.05.2020
2010
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Столичный главк МЧС распространил во вторник экстренное предупреждение о грозе и ветре с порывами до 21 метра в секунду в течение дня.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 11.00 до конца суток 12 мая 2020 года в городе Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, усиление юго-западного, западного ветра с порывами 16-21 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В связи с этим МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также ведомство напоминает, что во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
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