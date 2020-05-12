В ДНР заявили о десяти нарушениях перемирия силовиками за сутки

ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские силовики десять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в ДНР сообщили о 14 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило десять раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики около 50 мин, также вели огонь из гранатометов, стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 59 единиц", - заявил представитель ведомства.