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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T10:53
https://ria.ru/20200512/1571308258.html
В Москве 9 мая не зарегистрировали массовых нарушений самоизоляции
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571207514_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_d91c389e082e5b954001222cb25b23be.jpg
РИА Новости

В Москве 9 мая не зарегистрировали массовых нарушений самоизоляции

10:53 12.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на Красной площади в Москве во время празднования Дня Победы
Сотрудники правоохранительных органов на Красной площади в Москве во время празднования Дня Победы
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники правоохранительных органов на Красной площади в Москве во время празднования Дня Победы
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Празднование Дня Победы в Москве не стало поводом для массового нарушения режима самоизоляции, за 9 мая было 990 случаев нарушений, за 10 мая - 1 168, по сравнению с прошлыми выходными 2-3 мая количество нарушений снизилось примерно на 35%, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.
"Празднование Дня Победы не стало поводом для массового нарушения гражданами порядка нахождения на улице. За 9 мая было установлено 990 случаев нахождения граждан на улице без разрешенных указом мэра оснований. Количество подобных нарушений за 10 мая составило 1 168",- сказал Данчиков.
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26 марта, 10:27Распространение нового коронавируса
Он добавил, что люди все ещё продолжают достаточно часто нарушать режим, но в целом динамика позитивная.
"Конечно, мы все еще фиксируем значительное количество нарушений – люди выходят на прогулки, занимаются спортом на улице, выводят детей на детские площадки, однако динамика количества фиксируемых нарушений порядка нахождения граждан на улице, безусловно, позитивная. По сравнению с прошлыми выходными (2-3 мая) количество таких нарушений снизилось примерно на 35%",- сказал Данчиков.
Автомобиль скорой помощи в центре Москвы.
Вчера, 01:46Распространение нового коронавируса
Меры борьбы с распространением COVID-19 в Москве и Московской области
По его словам, индекс самоизоляции 9 и 10 мая в Москве в среднем составил 3,6 балла.
"Все больше москвичей проявляют ответственность и остаются дома, что является крайне важным вкладом в борьбу с распространением вируса", - добавил Данчиков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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