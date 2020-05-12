В Москве 9 мая не зарегистрировали массовых нарушений самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов на Красной площади в Москве во время празднования Дня Победы

Сотрудники правоохранительных органов на Красной площади в Москве во время празднования Дня Победы

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Празднование Дня Победы в Москве не стало поводом для массового нарушения режима самоизоляции, за 9 мая было 990 случаев нарушений, за 10 мая - 1 168, по сравнению с прошлыми выходными 2-3 мая количество нарушений снизилось примерно на 35%, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

"Празднование Дня Победы не стало поводом для массового нарушения гражданами порядка нахождения на улице. За 9 мая было установлено 990 случаев нахождения граждан на улице без разрешенных указом мэра оснований. Количество подобных нарушений за 10 мая составило 1 168",- сказал Данчиков.

Опрос Вы соблюдаете режим самоизоляции? 62.2 % Конечно 9.9 % Нет 27.9 % Частично Проголосовать

Он добавил, что люди все ещё продолжают достаточно часто нарушать режим, но в целом динамика позитивная.

"Конечно, мы все еще фиксируем значительное количество нарушений – люди выходят на прогулки, занимаются спортом на улице, выводят детей на детские площадки, однако динамика количества фиксируемых нарушений порядка нахождения граждан на улице, безусловно, позитивная. По сравнению с прошлыми выходными (2-3 мая) количество таких нарушений снизилось примерно на 35%",- сказал Данчиков.

По его словам, индекс самоизоляции 9 и 10 мая в Москве в среднем составил 3,6 балла.

"Все больше москвичей проявляют ответственность и остаются дома, что является крайне важным вкладом в борьбу с распространением вируса", - добавил Данчиков.