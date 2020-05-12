В МИД Ирана посоветовали американскому чиновнику перестать нести вздор

"Прекратите нести вздор! С сентября 2018 года предложение (главы МИД Ирана Мохаммада) Зарифа по поводу всеобъемлющего обмена заключенными на столе с призывом к США действовать ответственно по отношению к иранским заложникам, находящимся в Штатах и где бы то ни было", - написал Мусави в Twitter , призвав к освобождению иранских граждан.

Предполагается, что Иран может отпустить американца Майкла Уайта, который заразился коронавирусом в иранской тюрьме и был отпущен на поруки в швейцарское посольство в Тегеране. США могли бы вернуть Тегерану известного ученого Сируса Асгари, который был задержан в США в 2017 году по обвинению в нарушении американских санкций против Ирана. Несмотря на то, что суд в США оправдал Асгари, его до сих пор держат в миграционной тюрьме под тем предлогом, что его виза истекла за время процесса, и Асгари якобы оказался нелегальным мигрантом в США. Асгари заявлял, что он готов сам купить себе билет домой, однако его до сих пор не отпустили.