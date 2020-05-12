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2020-05-12T10:51
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В МИД Ирана посоветовали американскому чиновнику перестать нести вздор
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РИА Новости

В МИД Ирана посоветовали американскому чиновнику перестать нести вздор

10:51 12.05.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровЗал проведения пресс-конференций МИД Ирана, Тегеран
Зал проведения пресс-конференций МИД Ирана, Тегеран
© РИА Новости / Антон Быстров
Зал проведения пресс-конференций МИД Ирана, Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 12 мая – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана потребовало от высокопоставленного чиновника из США, отреагировавшего бранью на вопрос об обмене заключенных между странами, перестать нести вздор.
Ранее чиновник министерства внутренней безопасности США Кен Куччинелли ответил бранью на предложение Ирана обменяться заключенными, обвинив Тегеран в нежелании принять своих граждан, назвав заявления Тегерана "чушью собачьей".

"Прекратите нести вздор! С сентября 2018 года предложение (главы МИД Ирана Мохаммада) Зарифа по поводу всеобъемлющего обмена заключенными на столе с призывом к США действовать ответственно по отношению к иранским заложникам, находящимся в Штатах и где бы то ни было", - написал Мусави в Twitter, призвав к освобождению иранских граждан.

Предполагается, что Иран может отпустить американца Майкла Уайта, который заразился коронавирусом в иранской тюрьме и был отпущен на поруки в швейцарское посольство в Тегеране. США могли бы вернуть Тегерану известного ученого Сируса Асгари, который был задержан в США в 2017 году по обвинению в нарушении американских санкций против Ирана. Несмотря на то, что суд в США оправдал Асгари, его до сих пор держат в миграционной тюрьме под тем предлогом, что его виза истекла за время процесса, и Асгари якобы оказался нелегальным мигрантом в США. Асгари заявлял, что он готов сам купить себе билет домой, однако его до сих пор не отпустили.
США ранее много раз призывали Иран освободить американских граждан, находящихся в заключении. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что Тегеран готов пойти на обмен заключенными с Вашингтоном, указывая, что "мяч на американской стороне".
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Хасан РоуханиМинистерство внутренней безопасности СШАМИД ИранаТегеран (город)Вашингтон (город)СШАВ мире
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