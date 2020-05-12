Житель Югры отдал "магам" миллион рублей за корректирование своей судьбу

"Полицейские установили, что житель Березовского района решил "откорректировать свою судьбу". Мужчина обратился к услугам "магов" через телевидение", - пояснили в ведомстве.

В Москве гадалка по смс выманила два миллиона рублей у 23-летней девушки

В Москве гадалка по смс выманила два миллиона рублей у 23-летней девушки

Набрав телефонный номер из телепередачи, он связался с неизвестным, который сообщил, что готов решить жизненные проблемы мужчины, но для начала ему необходимо перевести за диагностику 22 тысячи рублей. После того, как перевод средств состоялся, потерпевшему позвонила телевизионная целительница Надежда.