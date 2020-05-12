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2020-05-12T09:19
https://ria.ru/20200512/1571302856.html
Житель Югры отдал "магам" миллион рублей за корректирование своей судьбу
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РИА Новости

Житель Югры отдал "магам" миллион рублей за корректирование своей судьбу

09:19 12.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 мая - РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа перевел "телевизионным магам" 1,1 миллиона рублей, желая откорректировать свою судьбу, сообщает пресс-служба отдела МВД по Березовскому району.
"Полицейские установили, что житель Березовского района решил "откорректировать свою судьбу". Мужчина обратился к услугам "магов" через телевидение", - пояснили в ведомстве.
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Набрав телефонный номер из телепередачи, он связался с неизвестным, который сообщил, что готов решить жизненные проблемы мужчины, но для начала ему необходимо перевести за диагностику 22 тысячи рублей. После того, как перевод средств состоялся, потерпевшему позвонила телевизионная целительница Надежда.
"Она пояснила, что у мужчины все плохо и необходимо срочно лечить от всевозможных болезней, кроме того, нужно снять порчу, сглаз, родовое проклятие, которое наносит большой вред. В общей сложности югорчанин перевел 1,1 миллиона рублей", - подчеркнули в пресс-службе.
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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, полицейские разыскивают злоумышленников.
Это не первый случай в автономном округе с начала 2020 года, когда жители Югры лишаются крупной суммы после общения с псевдоцелителями. Так, в январе в Нефтеюганске женщина перевела ясновидящим 1,5 миллиона рублей, спасая себя и родственников от "проклятия". Спустя две недели полицейские сообщили о схожем факте в Нижневартовске - местная пенсионерка отдала почти 1,3 миллиона рублей лжецелителям "из телевизора", которые три месяца нашептывали по телефону мантры, якобы лечившие ее родных.
Российские рубли
21 января, 09:58
В Югре женщина отдала мошенникам 1,5 миллиона рублей за "снятие порчи"
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Ханты-Мансийский автономный округНижневартовскПроисшествия
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