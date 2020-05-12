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2020-05-12T11:48
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В Кабуле прогремел взрыв у входа в больницу
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РИА Новости

В Кабуле прогремел взрыв у входа в больницу

09:15 12.05.2020 (обновлено: 11:48 12.05.2020)
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© REUTERS / Mohammad IsmailВоенные у больницы в Кабуле, на которую напали боевики. 12 мая 2020
Военные у больницы в Кабуле, на которую напали боевики. 12 мая 2020
© REUTERS / Mohammad Ismail
Военные у больницы в Кабуле, на которую напали боевики. 12 мая 2020
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Взрыв произошел у входа в больницу в столице Афганистана Кабуле, после в здание госпиталя ворвались боевики, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на врача больницы.
Сообщается, что взрыв у входа в больницу произвел террорист-смертник. Только часть медицинского персонала успела покинуть здание после взрыва. По данным телеканала, медицинское учреждение поддерживается международной гуманитарной организацией "Врачи без границ" (MSF).
По словам источника в сфере безопасности, в здании происходит стрельба, боевики используют ручные гранаты.
Как сообщает 1TV, в полиции подтвердили факт нападения на больницу, на место прибыло спецподразделение.
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