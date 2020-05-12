В Кабуле прогремел взрыв у входа в больницу

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Взрыв произошел у входа в больницу в столице Афганистана Кабуле, после в здание госпиталя ворвались боевики, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на врача больницы.
Сообщается, что взрыв у входа в больницу произвел террорист-смертник. Только часть медицинского персонала успела покинуть здание после взрыва. По данным телеканала, медицинское учреждение поддерживается международной гуманитарной организацией "Врачи без границ" (MSF).
По словам источника в сфере безопасности, в здании происходит стрельба, боевики используют ручные гранаты.
Как сообщает 1TV, в полиции подтвердили факт нападения на больницу, на место прибыло спецподразделение.
گزارشهای نخستین میرسانند که افراد مسلح بر یک شفاخانه در منطقه دشت برچی از مربوطات حوزه سیزدهم امنیتی کابل حمله کردهاند. pic.twitter.com/NjNPMVqcyV— TOLOnews (@TOLOnews) May 12, 2020