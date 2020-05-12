РБК: Сечин попросил налоговые льготы для газового проекта "Роснефти"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо.
Подлинность письма, датированного 23 марта, изданию подтвердили два федеральных чиновника и собеседник, знакомый с предложением компании.
Сечин в письме отмечает, что березовская свита имеет сложные геологические особенности и требует инновационных технологий, в связи с чем промышленная добыча газа из этих залежей нерентабельна без льгот. Так, глава "Роснефти" предлагает снизить ставку НДПИ для таких залежей, установив для нее коэффициент 0,21. Отмечается, что аналогичная льгота с 2013 года применяется для других трудноизвлекаемых запасов газа "Роснефти" - туронских залежей.
В письме указывается, что потенциальные ресурсы березовской свиты в пределах участков "Роснефти" составляют 1,3 триллиона кубометров газа. Компания уже разработала технологию добычи и получила приток газа на трех месторождениях.
Пока основным получателем льгот может стать один из крупнейших новых газовых проектов "Роснефти" - Харампурское месторождение. Партнером по этому проекту выступает британская ВР, ее доля составляет 49%. Большая часть газа Харампура находится в туронских залежах (они уже получают льготы по НДПИ), но два года назад "Роснефть" стала наращивать запасы газа из березовской свиты, на которую льготы не действуют.
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По оценке старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрия Маринченко, предоставление "Роснефти" налоговых льгот для березовской свиты сэкономит компании около 500 рублей на тысячу кубометров при средней цене газа в России около 3,5 тысячи рублей за тысячу кубометров.
Сечин отмечает в письме, что освоение уже поставленных на баланс запасов березовской свиты обеспечит бюджету более 30 миллиардов рублей налоговых доходов.