В Тамбовской области умер четвертый пациент с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Пожилая женщина, госпитализированная с признаками тяжелой пневмонии, стала четвертым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, сообщает администрация региона.

По данным на 11 мая, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в регионе составило 1403, из них 294 выздоровели, трое умерли.

"Женщина 74 лет, страдающая сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, ожирением IV степени, проживающая в Сосновском районе, в связи с появившимися признаками тяжелой пневмонии госпитализирована в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, через 12 дней наступила смерть", - говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, исследование подтвердило у пациентки двухстороннюю тотальную вирусную пневмонию, вызванную CОVID-19, развившуюся на фоне ожирения, ишемической болезни сердца и сахарного диабета.

"Течение заболевания осложнилось острой дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких", - сообщают областные власти.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.