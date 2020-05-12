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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T09:07
https://ria.ru/20200512/1571302202.html
В Тамбовской области умер четвертый пациент с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_0:0:2979:1677_1036x0_80_0_0_7315746438569074b3186cf6794948ad.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области умер четвертый пациент с коронавирусом

09:07 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Пожилая женщина, госпитализированная с признаками тяжелой пневмонии, стала четвертым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, сообщает администрация региона.
По данным на 11 мая, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в регионе составило 1403, из них 294 выздоровели, трое умерли.
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"Женщина 74 лет, страдающая сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, ожирением IV степени, проживающая в Сосновском районе, в связи с появившимися признаками тяжелой пневмонии госпитализирована в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, через 12 дней наступила смерть", - говорится в сообщении.
По данным обладминистрации, исследование подтвердило у пациентки двухстороннюю тотальную вирусную пневмонию, вызванную CОVID-19, развившуюся на фоне ожирения, ишемической болезни сердца и сахарного диабета.
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"Течение заболевания осложнилось острой дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких", - сообщают областные власти.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
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