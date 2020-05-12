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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T08:55
https://ria.ru/20200512/1571301682.html
В Тамбовской области более 300 человек выздоровели от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_299:376:2835:1803_1036x0_80_0_0_58ed5255d2e7ced085002b51dc598dfd.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области более 300 человек выздоровели от COVID-19

08:55 12.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Свыше 20 человек в Тамбовской области за сутки выздоровели после коронавирусной инфекции, общее число победивших болезнь выросло до 316, сообщает администрация региона.
По данным на 11 мая, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в регионе составило 1403, из них 294 человека выздоровели, трое умерли.
"Всего на утро 12 мая вылечены от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 316 человек, из них выписаны из стационаров 164 человека, сняты с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 152 человека", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗТамбовская областьОбщество
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