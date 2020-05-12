В Тамбовской области более 300 человек выздоровели от COVID-19

"Всего на утро 12 мая вылечены от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 316 человек, из них выписаны из стационаров 164 человека, сняты с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 152 человека", - говорится в сообщении.