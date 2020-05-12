В Тамбовской области более 300 человек выздоровели от COVID-19

ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Свыше 20 человек в Тамбовской области за сутки выздоровели после коронавирусной инфекции, общее число победивших болезнь выросло до 316, сообщает администрация региона.
По данным на 11 мая, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в регионе составило 1403, из них 294 человека выздоровели, трое умерли.
"Всего на утро 12 мая вылечены от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 316 человек, из них выписаны из стационаров 164 человека, сняты с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 152 человека", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
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