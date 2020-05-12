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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-12T08:47
https://ria.ru/20200512/1571301443.html
Цена на нефть марки Brent выросла до 29,78 доллара за баррель
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570334345_196:568:2828:2048_1036x0_80_0_0_43b390fa761b4960ad6ea8cf95f7a862.jpg
РИА Новости

Цена на нефть марки Brent выросла до 29,78 доллара за баррель

08:47 12.05.2020
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© AP Photo / Charlie Riedel, FileНефтяные станки-качалки в США
Нефтяные станки-качалки в США
© AP Photo / Charlie Riedel, File
Нефтяные станки-качалки в США. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник растут благодаря новостям о дополнительном сокращении добычи сырья рядом стран, в частности Саудовской Аравией, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.59 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,47% - до 29,78 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,08%, до 24,4 доллара за баррель.
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Во вторник оптимизму инвесторов способствуют новости о том, что ОАЭ, Кувейт и Саудовская Аравия дополнительно снизят добычу нефти с целью сократить избыток сырья на мировом рынке.
Министерство энергетики Саудовской Аравии предписало Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне на дополнительный к обязательствам страны по сделке ОПЕК+ 1 миллион баррелей в сутки. ОАЭ в июне сократят добычу дополнительно на 100 тысяч баррелей в день. Кувейт объявил о намерении в июне сократить нефтедобычу дополнительно на 80 тысяч баррелей в сутки.
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Аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует Рейтер, считает, что подобные сокращения должны ускорить процесс восстановления баланса на мировых нефтяных рынках.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьSaudi AramcoОПЕКBrentНефтьЭкономика
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