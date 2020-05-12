В Карелии умер первый пациент с коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Первый пациент с коронавирусом скончался в Карелии, поле того как более недели находился в реанимации, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
"В ковид-центре умер пожилой петрозаводчанин. Шестидесятидевятилетний мужчина больше недели находился в реанимации, куда поступил в крайне тяжелом состоянии, был переведен на ИВЛ. Все это время медики делали все возможное, чтобы спасти его жизнь, но болезнь не отступила. Возраст, хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы, эндокринные нарушения – все это осложняло течение болезни и повлияло на исход", - написал он на своей официальной странице "ВКонтакте" во вторник.
Согласно данным минздрава Карелии, в регионе по состоянию на понедельник выявлен 171 человек, инфицированный COVID-19, при этом количество заболевших – 103 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф