В Карелии умер первый пациент с коронавирусом

"В ковид-центре умер пожилой петрозаводчанин. Шестидесятидевятилетний мужчина больше недели находился в реанимации, куда поступил в крайне тяжелом состоянии, был переведен на ИВЛ. Все это время медики делали все возможное, чтобы спасти его жизнь, но болезнь не отступила. Возраст, хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы, эндокринные нарушения – все это осложняло течение болезни и повлияло на исход", - написал он на своей официальной странице "ВКонтакте" во вторник.