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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T08:36
https://ria.ru/20200512/1571301142.html
В Калмыкии продлили режим самоизоляции до 24 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/152945/74/1529457494_0:457:2018:1592_1036x0_80_0_0_33e6c650813748996b44c877e96f2d10.jpg
РИА Новости

В Калмыкии продлили режим самоизоляции до 24 мая

08:36 12.05.2020
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© РИА Новости / В. Козлов / Перейти в фотобанкГород Элиста
Город Элиста
© РИА Новости / В. Козлов
Перейти в фотобанк
Город Элиста. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 12 мая - РИА Новости. Режим самоизоляции в Калмыкии продлён до 24 мая, сообщил глава республики Бату Хасиков.
В Калмыкии с 30 марта по 11 мая действовал режим самоизоляции для всех жителей, не работают торговые объекты, кроме продуктовых, отменены массовые и развлекательные мероприятия. В Элисте объявлен режим ЧС из-за коронавируса, временно прекращено движение общественного транспорта между столицей республики и пригородом.
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26 марта, 10:27Распространение нового коронавируса
"Я принял решение продлить режим самоизоляции до 24 мая включительно", - заявил Хасиков в видеообращении, опубликованном в Instagram.
По данным оперштаба, на 11 мая в Калмыкии было зарегистрировано 498 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 116 человек, скончались шестеро.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Бату ХасиковРеспублика КалмыкияОбщество
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