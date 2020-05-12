В Калмыкии продлили режим самоизоляции до 24 мая

ВОЛГОГРАД, 12 мая - РИА Новости. Режим самоизоляции в Калмыкии продлён до 24 мая, сообщил глава республики Бату Хасиков.
В Калмыкии с 30 марта по 11 мая действовал режим самоизоляции для всех жителей, не работают торговые объекты, кроме продуктовых, отменены массовые и развлекательные мероприятия. В Элисте объявлен режим ЧС из-за коронавируса, временно прекращено движение общественного транспорта между столицей республики и пригородом.
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"Я принял решение продлить режим самоизоляции до 24 мая включительно", - заявил Хасиков в видеообращении, опубликованном в Instagram.
По данным оперштаба, на 11 мая в Калмыкии было зарегистрировано 498 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 116 человек, скончались шестеро.
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