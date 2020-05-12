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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T08:00
https://ria.ru/20200512/1571300173.html
В Таиланде выявили два новых случая коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570729889_0:314:3072:2042_1036x0_80_0_0_c9ffdc905e51bce142dadc4283321311.jpg
РИА Новости

В Таиланде выявили два новых случая коронавируса

08:00 12.05.2020
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© REUTERS / Athit PerawongmethaЗабор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
БАНГКОК, 12 мая – РИА Новости. Два новых случая заражения коронавирусом выявлено в Таиланде во вторник, новых смертей от инфекции за сутки не было, сообщил журналистам пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня зарегистрированы два случая заражения коронавирусной инфекцией. Смертей от инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано", - сказал он.
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"Новые пациенты – две гражданки Таиланда, 19-летняя женщина из Бангкока, заразившаяся в семье от ранее заболевших, и женщина 51 года в провинции Наративат, няня 6-летнего ребенка, который заразился коронавирусной инфекцией и попал во вчерашнюю статистику", - сказал Висануйотхин.
Он также назвал общие статистические показатели на 12 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3017 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 56 человек, полностью выздоровевших – 2 798 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БангкокТаиландВ мире
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