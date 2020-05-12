В Таиланде выявили два новых случая коронавируса

"Сегодня зарегистрированы два случая заражения коронавирусной инфекцией. Смертей от инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано", - сказал он.

Он также назвал общие статистические показатели на 12 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3017 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 56 человек, полностью выздоровевших – 2 798 человек.