На Чукотке продлили ограничения по коронавирусу

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Власти Чукотки сохранили ограничительные меры по коронавирусу до 31 мая, но разрешили работу торговли и сферы услуг при условии соблюдения санитарных мер, сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор региона Роман Копин.
Президент России Владимир Путин на совещании в понедельник объявил, что шестинедельный режим нерабочих дней 12 мая завершается. Региональные власти в зависимости от ситуации с коронавирусом могут смягчать, ужесточать, а в некоторых случаях дополнять ограничения.
"На Чукотке к 12 мая проведено 4500 тестов на COVID-19, подтверждён 31 случай заболевания, выздоровели 13 человек. Специализированный коечный фонд заполнен на 25%. Сейчас санитарные врачи округа не рекомендуют резко сокращать или усиливать меры профилактики. В то же время скоро сезон строек, навигация и смена вахт. Берём под контроль прибытие людей", - говорится в сообщении.
Копин отметил, что считает необходимым сохранить действие мер безопасности до 31 мая.
"Сохранить действие текущих мер до 31 мая, развернуть дополнительные инфекционные койки для COVID-19 в каждом районе. Часть из них - с подачей кислорода, аппаратами ИВЛ. Медперсонал обеспечить средствами защиты. 22 койки уже готовы…. Увеличить количество тестов до 1000-1500 в день - дополнительные лаборатории в Анадыре и экспресс-тестирование на местах, на очереди - Певек", - отметил Копин.
Также, по его словам, нужно проводить 100% тестирование всех прибывающих в регион и сохранить 14-дневный карантин, но разрешить работу торговли и сферы услуг при условии соблюдения санитарных мер, сохранить дежурные группы в детских садах.
Также уточняется, что власти региона продлили программу по компенсации расходов за возврат авиабилетов и добавили в нее невозвратные авиабилеты.
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