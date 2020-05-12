На Чукотке продлили ограничения по коронавирусу

"На Чукотке к 12 мая проведено 4500 тестов на COVID-19, подтверждён 31 случай заболевания, выздоровели 13 человек. Специализированный коечный фонд заполнен на 25%. Сейчас санитарные врачи округа не рекомендуют резко сокращать или усиливать меры профилактики. В то же время скоро сезон строек, навигация и смена вахт. Берём под контроль прибытие людей", - говорится в сообщении.