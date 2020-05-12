Житель Бурятии распылил газ на бригаду скорой после просьбы убрать собаку

КРАСНОЯРСК, 12 мая – РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны задержали жителя Улан-Удэ, распылившего газовый баллон на медиков, попросивших его убрать с дороги собаку, сообщает пресс-служба республиканской Росгвардии.
"Медицинские работники после оказания помощи выходили из подъезда многоквартирного жилого дома, когда им повстречался нетрезвый мужчина с собакой. На просьбу отойти мужчина вытащил баллончик и распылил газ на медиков и оказавшихся рядом прохожих, которые пытались его остановить", - говорится в сообщении.
Прибывшие по сигналу кнопки тревожной сигнализации росгвардейцы задержали хулигана. Им оказался ранее судимый 46-летний житель Улан-Удэ. Он был доставлен в отдел полиции.
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