МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии превысило 23 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным ведомства, за сутки зафиксировано 139 новых случаев заражения и 15 смертей. Всего умерли 1467 человек, общее число случаев заражения составляет 23 135 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
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