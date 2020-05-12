В Хакасии число заболевших COVID-19 превысило 500 человек

"Тридцать семь новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в Хакасии. Два случая — в Абаканской клинической больнице (сотрудник и пациент), три случая — сотрудники Абаканской станции скорой помощи, один случай — в Абазинской больнице. 8 человек поступили с признаками респираторной инфекции. 23 случая — семейные и служебные контакты", - говорится в сообщении.

По информации Коновалова, в регионе с начала пандемии зафиксировано 503 случая заражения COVID-19, выздоровели 89 пациентов. Под медицинским наблюдением находится 2134 человека, из них 47 — в обсерваторе. Получают лечение 369 человек. Семь из них с тяжелой степенью заболевания, в том числе два человека на кислородной терапии. Пациентов на искусственной вентиляции легких нет.