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Новое оружие России
2020-05-12T07:09
https://ria.ru/20200512/1571299090.html
Новый пистолетный комплекс "Удав" признали изобретением
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РИА Новости

Новый пистолетный комплекс "Удав" признали изобретением

07:09 12.05.2020
1197
© РИА Новости / Андрей СтанавовОгонь из пистолета "Удав"
Огонь из пистолета Удав
© РИА Новости / Андрей Станавов
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Федеральная служба по интеллектуальной собственности признала изобретением 9-мм самозарядный пистолет, созданный в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Удав", сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех).
"Эксперты отметили в пистолете два отличия, позволившие признать его изобретением", - сказали в институте.
Первое заключается в том, что конструктивные особенности ствола позволяют гарантировать невозможность перемещения затвора назад и полностью исключают перемещение спусковой тяги и поворот связанного с тягой спускового крючка в положении "блокировка". Второе отличие, по оценке экспертов, в рамке, выполненной в виде П-образной штампованной конструкции. "Технический результат - повышение боевой эксплуатационной долговечности пистолета, улучшение точности и кучности стрельбы, повышение безопасности при включенном предохранителе и маневренности при стрельбе в оперативной обстановке", - уточнили в ЦНИИТОЧМАШ.
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Это пятое признанное изобретение сотрудников ЦНИИТОЧМАШ, полученное в рамках опытно-конструкторской работы "Удав". Ранее соответствующие патенты были выданы за созданные в ходе ОКР глушитель со сменным теплопоглощающим модулем, магазин стрелкового оружия, патроны с уменьшенной скоростью пули и с пулей повышенной пробиваемости.
 Самозарядный пистолет "Удав" калибра 9 миллиметров - полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. Новый пистолетный комплекс прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, и пистолет получил литеру "О1". Емкость его магазина составляет 18 патронов - на 10 больше, чем у пистолета Макарова.
Для стрельбы из "Удава" можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 мм – с обыкновенной пулей, трассирующие, бронебойные, повышенного останавливающего действия, с пониженным пробивным действием, повышенной пробиваемости и с дозвуковой скоростью пули.
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Тамбовской области во время учений.
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Новое оружие РоссииРоссияУдав (пистолет)РостехЦНИИТОЧМАШБезопасность
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dzd z
850000
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