Новый пистолетный комплекс "Удав" признали изобретением

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Федеральная служба по интеллектуальной собственности признала изобретением 9-мм самозарядный пистолет, созданный в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) " Федеральная служба по интеллектуальной собственности признала изобретением 9-мм самозарядный пистолет, созданный в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) " Удав ", сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения ( ЦНИИТОЧМАШ , входит в Ростех ).

"Эксперты отметили в пистолете два отличия, позволившие признать его изобретением", - сказали в институте.

Первое заключается в том, что конструктивные особенности ствола позволяют гарантировать невозможность перемещения затвора назад и полностью исключают перемещение спусковой тяги и поворот связанного с тягой спускового крючка в положении "блокировка". Второе отличие, по оценке экспертов, в рамке, выполненной в виде П-образной штампованной конструкции. "Технический результат - повышение боевой эксплуатационной долговечности пистолета, улучшение точности и кучности стрельбы, повышение безопасности при включенном предохранителе и маневренности при стрельбе в оперативной обстановке", - уточнили в ЦНИИТОЧМАШ.

Это пятое признанное изобретение сотрудников ЦНИИТОЧМАШ, полученное в рамках опытно-конструкторской работы "Удав". Ранее соответствующие патенты были выданы за созданные в ходе ОКР глушитель со сменным теплопоглощающим модулем, магазин стрелкового оружия, патроны с уменьшенной скоростью пули и с пулей повышенной пробиваемости.

Самозарядный пистолет "Удав" калибра 9 миллиметров - полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. Новый пистолетный комплекс прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, и пистолет получил литеру "О1". Емкость его магазина составляет 18 патронов - на 10 больше, чем у пистолета Макарова.