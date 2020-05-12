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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T07:03
https://ria.ru/20200512/1571299018.html
В регионах Сибири за сутки выявили более 400 случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

В регионах Сибири за сутки выявили более 400 случаев коронавируса

07:03 12.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
НОВОСИБИРСК, 12 мая – РИА Новости. Более 400 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в регионах Сибирского федерального округа, сообщает во вторник пресс-служба полпреда президента РФ в СФО со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
"По данным территориальных подразделений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по состоянию на утро 12 мая в регионах Сибирского федерального округа за все время эпидемии выявлено 5267 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 413 за прошедшие сутки", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что всего в регионах Сибири на стационарном лечении находятся более 3 тысяч человек с коронавирусной инфекцией, под медицинским наблюдением – более 28,2 тысячи человек, сняты с медицинского наблюдения около 92,5 тысячи человек.
Всего выздоровело 1,3 тысячи граждан. За весь период эпидемии в регионах округа скончались 65 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сибирский ФООбщество
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