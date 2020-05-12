В регионах Сибири за сутки выявили более 400 случаев коронавируса

"По данным территориальных подразделений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по состоянию на утро 12 мая в регионах Сибирского федерального округа за все время эпидемии выявлено 5267 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 413 за прошедшие сутки", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что всего в регионах Сибири на стационарном лечении находятся более 3 тысяч человек с коронавирусной инфекцией, под медицинским наблюдением – более 28,2 тысячи человек, сняты с медицинского наблюдения около 92,5 тысячи человек.