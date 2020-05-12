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2020-05-12T06:50
https://ria.ru/20200512/1571298642.html
Синоптики пообещали россиянам неоднородное лето
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РИА Новости

Синоптики пообещали россиянам неоднородное лето

06:25 12.05.2020 (обновлено: 06:50 12.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкЛес
Лес
© РИА Новости / Илья Тимин
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Лес. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Грядущее лето должно быть теплым, но будет сопровождаться периодами похолодания, об этом рассказал в интервью "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Мы ожидаем, что лето будет теплым, но неоднородным - с периодами потепления и похолодания", - рассказал синоптик.
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Вчера, 01:07
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
По его словам, в июне среднемесячная температура ожидается выше нормы в восточной части юга России и Северного Кавказа, а также на севере Урала, Сибири и в Туве. В европейской территории страны, включая столицу, температура воздуха будет соответствовать климатической норме.
При этом июль в европейской части России также ожидается в пределах климатической нормы, выше нормы средняя температура может быть в Хабаровском крае и на Камчатке.
Вместе с тем в августе температура окружающего воздуха на большей части европейской части страны ожидается выше, чем в прошлом году. Превышение климатической нормы в последний месяц лета также прогнозируется в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Северо-Западного и на западе Приволжского округов, на севере Якутии, Магаданской области и Чукотки.
Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю. По словам министра, о приближении аномальной погоды свидетельствуют как прогнозы Росгидромета, так и исследования иностранных гидрометеорологических станций.
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
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