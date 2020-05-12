Синоптики пообещали россиянам неоднородное лето

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Грядущее лето должно быть теплым, но будет сопровождаться периодами похолодания, об этом рассказал в интервью "Роман Вильфанд. Грядущее лето должно быть теплым, но будет сопровождаться периодами похолодания, об этом рассказал в интервью " Российской газете " научный руководитель Гидрометцентра

"Мы ожидаем, что лето будет теплым, но неоднородным - с периодами потепления и похолодания", - рассказал синоптик.

По его словам, в июне среднемесячная температура ожидается выше нормы в восточной части юга России и Северного Кавказа, а также на севере Урала, Сибири и в Туве. В европейской территории страны, включая столицу, температура воздуха будет соответствовать климатической норме.

При этом июль в европейской части России также ожидается в пределах климатической нормы, выше нормы средняя температура может быть в Хабаровском крае и на Камчатке.

Вместе с тем в августе температура окружающего воздуха на большей части европейской части страны ожидается выше, чем в прошлом году. Превышение климатической нормы в последний месяц лета также прогнозируется в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Северо-Западного и на западе Приволжского округов, на севере Якутии, Магаданской области и Чукотки.