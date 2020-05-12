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2020-05-12T06:11
https://ria.ru/20200512/1571298526.html
В Хабаровском крае нашли два бомбардировщика, разбившихся в 1942 году
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РИА Новости

В Хабаровском крае нашли два бомбардировщика, разбившихся в 1942 году

06:11 12.05.2020
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© Фото : Public domainБомбардировщик Ил-4 (ДБ-3ф)
Бомбардировщик Ил-4 (ДБ-3ф)
© Фото : Public domain
ХАБАРОВСК, 12 мая – РИА Новости. Участники отряда "АвиаПоиск" обнаружили два советских дальних бомбардировщика ДБ-3, разбившихся 78 лет назад в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Восточного военного округа во вторник.
"Два советских бомбардировщика, разбившихся в 1942 году обнаружили поисковики в Хабаровском крае. Находки обнаружены в ходе полевых разведывательных поездок на место, определенное по результатам собранной информации от местных жителей и архивным материалам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один самолет обнаружен недалеко от Хабаровска. Он разбился в ночь с 9 на 10 мая 1942 года во время учений по противовоздушной обороне. Причиной катастрофы стал загоревшийся в воздухе двигатель. Экипаж из пяти человек под руководством старшего лейтенанта Филимонова Василия Михайловича - погиб. Поисковики производят земляные работы.
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"Место катастрофы второго самолета ДБ-3 обнаружено в Амурском районе, недалеко от бывшего аэродрома "Подали". Трагедия произошла 6 января 1942 года, в результате которой погибло 3 члена экипажа. На месте крушения найдены детали с номерами агрегатов самолёта, благодаря которым поисковики установили их принадлежность. Установленные ранее могилы лётчиков будут уточнены и облагорожены", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что на месте крушения самолетов будут установлены памятные таблички с именами членов экипажа.
ДБ-3 (ЦКБ-30) — дальний бомбардировщик, разработанный в ОКБ-39 под руководством С.В. Ильюшина. Самолёты принимали участие в советско-финской войне зимой 1939—1940 года, в Великой Отечественной войне и в разгроме Квантунской японской армии в качестве основных дальних бомбардировщиков ВВС РККА, торпедоносцев в ВВС ВМФ, а также в качестве транспортных самолётов, буксировщиков планеров и разведчиков.
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РоссияХабаровский крайСССРОбщество
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