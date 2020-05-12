В Хабаровском крае нашли два бомбардировщика, разбившихся в 1942 году

"Место катастрофы второго самолета ДБ-3 обнаружено в Амурском районе, недалеко от бывшего аэродрома "Подали". Трагедия произошла 6 января 1942 года, в результате которой погибло 3 члена экипажа. На месте крушения найдены детали с номерами агрегатов самолёта, благодаря которым поисковики установили их принадлежность. Установленные ранее могилы лётчиков будут уточнены и облагорожены", - сообщает пресс-служба.