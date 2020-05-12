Эксперт назвал факторы, "обманывающие" тест на коронавирус

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Помешать получить правильный результат при тестировании на коронавирус могут два фактора: несоблюдение правил подготовки к взятию проб и неправильная процедура получения биологического материала. Об этом Помешать получить правильный результат при тестировании на коронавирус могут два фактора: несоблюдение правил подготовки к взятию проб и неправильная процедура получения биологического материала. Об этом РБК рассказал специалист лаборатории "Гемотест" Дмитрий Гордеев

По словам эксперта, результат может оказаться неточным из-за нарушения правил подготовки к тестированию. Также повлиять на итог тестирования могут нарушения процедуры взятия биологического материала.

Это связано с тем, что эпителиальные клетки слизистой часто обновляются и могут быть буквально смыты в пищевод в процессе приема пищи, питья или даже переизбытком слюны. Поэтому рекомендуется за три часа до тестирования воздержаться от еды, воды, курения и полоскания рта.

Заместитель гендиректора лабораторной службы "Хеликс" Дарья Горякина отметила еще два фактора, влияющие на результат теста.

Среди них она назвала нарушение при транспортировке биоматериала и нарушение самоизоляции.

Ранее доктор биологических наук Анча Баранова назвала РИА Новости причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат. По ее словам, анализ может быть отрицательным, если еще нет симптомов, поскольку организм сам пытается подавить вирус с помощью интерферонов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ).

Вскоре пандемия COVID-19 распространилась практически во все страны мира. По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 мая, заражены свыше четырех миллионов человек, более 278 тысяч умерли.

На 11 мая в России общее число инфицированных составляет 221 344 человека, скончались 2009 пациентов, выздоровел 39 801.