Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T06:59
https://ria.ru/20200512/1571297869.html
Эксперт назвал факторы, "обманывающие" тест на коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159699_0:18:3234:1837_1036x0_80_0_0_2caf4a42dd1e1fe4389be064263ea8ab.jpg
РИА Новости

Эксперт назвал факторы, "обманывающие" тест на коронавирус

04:15 12.05.2020 (обновлено: 06:59 12.05.2020)
3730
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнализ на коронавирус
Анализ на коронавирус
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Анализ на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Помешать получить правильный результат при тестировании на коронавирус могут два фактора: несоблюдение правил подготовки к взятию проб и неправильная процедура получения биологического материала. Об этом РБК рассказал специалист лаборатории "Гемотест" Дмитрий Гордеев.
По словам эксперта, результат может оказаться неточным из-за нарушения правил подготовки к тестированию. Также повлиять на итог тестирования могут нарушения процедуры взятия биологического материала.
Это связано с тем, что эпителиальные клетки слизистой часто обновляются и могут быть буквально смыты в пищевод в процессе приема пищи, питья или даже переизбытком слюны. Поэтому рекомендуется за три часа до тестирования воздержаться от еды, воды, курения и полоскания рта.
Заместитель гендиректора лабораторной службы "Хеликс" Дарья Горякина отметила еще два фактора, влияющие на результат теста.
Среди них она назвала нарушение при транспортировке биоматериала и нарушение самоизоляции.
Петрушка и укроп на кухонном столе
03:12Распространение нового коронавируса
Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии
Ранее доктор биологических наук Анча Баранова назвала РИА Новости причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат. По ее словам, анализ может быть отрицательным, если еще нет симптомов, поскольку организм сам пытается подавить вирус с помощью интерферонов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).
Вскоре пандемия COVID-19 распространилась практически во все страны мира. По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 мая, заражены свыше четырех миллионов человек, более 278 тысяч умерли.
На 11 мая в России общее число инфицированных составляет 221 344 человека, скончались 2009 пациентов, выздоровел 39 801.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
0239213
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаАнча БарановаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ХубэйДмитрий ГордеевКитайУхань
Рекомендуем
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19
Актер Юрий Стоянов
Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
Медицинская маска
Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
Прохожий в маске на Калужской площади в Москве
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
Путин снова обратится к россиянам
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко
Кожемяко считает, что в регионе рано ослаблять ограничения
Бомбардировщик Ту-160, на основе которого планируется разработать пассажирский лайнер
Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера
Лес
Синоптики пообещали россиянам неоднородное лето
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении
Радар Globus, расположенный на территории норвежского города Вардё
СМИ: жителей норвежского города напугала "заноза в глазу у России"
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Дистанционная разметка в супермаркете
Открытие торговых центров и музеев: в каких регионах смягчают ограничения
Покупатель в аптеке
Комаровский рассказал, полезны ли витамины для профилактики COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:11Москвичам пообещали июльское тепло и ливневые дожди во вторник
08:07ЕР внесет в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство
08:06Названа причина пожара в больнице в Петербурге
08:04Во Владивостоке три человека пострадали при взрыве баллона на верфи
08:00В Таиланде выявили два новых случая коронавируса
08:00Из горящей больницы в Петербурге эвакуировали 150 человек
07:59Более 90 россиян прибыли вывозным рейсом с Бали в Екатеринбург
07:56В ЕАО продлили режим самоизоляции
07:53В Кузбассе за сутки выявили девять заразившихся коронавирусом
07:51На Чукотке продлили ограничения по коронавирусу
07:48При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек
07:45Житель Бурятии распылил газ на бригаду скорой после просьбы убрать собаку
07:37Зараженного COVID-19 жителя Забайкалья госпитализируют по решению суда
07:35Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии превысило 23 тысячи
07:26Ученые предсказали катастрофический подъем уровня мирового океана
07:21Китай вывел на орбиту два спутника связи
07:20Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 70 тысяч человек
07:14В Хакасии число заболевших COVID-19 превысило 500 человек
07:11Всех жителей Уханя решили протестировать на коронавирус
07:09Новый пистолетный комплекс "Удав" признали изобретением
Лента новостейМолния