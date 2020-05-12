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РИА Наука
2020-05-12T03:25
https://ria.ru/20200512/1571297506.html
Ученый рассказал, что повысит точность прогнозов распространения COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

Ученый рассказал, что повысит точность прогнозов распространения COVID-19

03:25 12.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ЛОНДОН, 12 мая – РИА Новости, Мария Табак. Более активное сотрудничество и обмен данными с разработчиками эпидемиологических моделей могло бы пойти на пользу России и повысить точность прогнозов распространения эпидемии коронавируса, заявил в интервью РИА Новости доктор биофизики, специалист по вопросам иммунитета, выпускник Кембриджского и Калифорнийского университетов Перец Партенски.
"Важно не только думать о том, что та или иная модель тебе говорит, но также о том, как можно улучшить ее и создать более точную базу для региональной стратегии. Наилучшим вариантом действий для российского минздрава было бы организовать рабочую группу, которая взаимодействовала бы с наиболее видными разработчиками моделей, снабжала бы их информацией, а также обсуждала бы планируемые действия по борьбе с эпидемией на региональном уровне. Россия – самая большая страна в мире, так что, в отличие от маленького, но плотно населенного Сингапура, там речь должна идти о децентрализованной региональной стратегии с эффективными инструментами контроля и отслеживания межрегионального распространения вируса", - сказал Партенски.
"Такой подход улучшит результаты каждого из разработчиков моделей, а более широкое взаимодействие позволит России извлечь пользу из метаанализа прогнозов, основанных на разных моделях", - убежден ученый.
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Для создания основы эффективного моделирования, по мнению Партенски, главное, что необходимо – это расширение тестирования до уровня, позволяющего устанавливать не только количество зараженных, но и более точное число незараженных.
"На основании количества тестов и выявленного числа позитивных и негативных диагнозов модель делает вывод о соотношении зараженных и незараженных в населении в целом. Когда вы только начинаете тестирование, то получаете большое число зараженных. Как правило, это означает, что нужно тестировать больше. А когда вы тестируете и получаете только 10% позитивных результатов или меньше 1% (как в Сингапуре), то вы можете быть намного более уверены в достоверности прогноза, который дает ваша модель", - пояснил собеседник агентства.
"Также важно использовать два типа тестов: для выявления активной инфекции и для широкого серологического анализа, позволяющего выявить тех, кто был инфицирован в прошлом и уже выздоровел. Это позволяет повысить качество оценки числа выздоровевших в соответствующей модели. А выявление инфицированных и выздоровевших поможет нам оценить, сколько остается подверженных болезни", - пояснил Партенски.
Среди важных для улучшения качества прогнозирования мер также, по его мнению, значится усиление такого направления работы, как поиск контактов пациентов с диагностированным COVID-19. От того, насколько эффективно в том или ином регионе можно наладить процесс выявления контактов, во многом зависит не только точность прогнозов, но и собственно эффективность и скорость борьбы с эпидемией, отмечает эксперт.
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При принятии любых мер региональным властям следует учитывать местную специфику.
"Например, если власти требуют социального дистанцирования или ношения масок, то возникают вопросы: будут ли люди следовать этим требованиям добровольно, насколько будут эффективны принудительные меры? Эти детали в разных регионах могут отличаться", - пояснил он.
"Количество смертей зависит также от готовности систем здравоохранения, так что важно делиться данными о больничных койках. Дополнительные сведения может давать отслеживание движение населения через данные Apple и Google", - отметил Партенски.
"Говоря о моделях, важно учитывать, что те, за кем наблюдают, одновременно являются наблюдателями. И если оптимистичная модель дает людям понять, что им не стоит сильно волноваться, то она приведет к худшим результатам. Пессимистичная модель заставит людей проявлять большую осторожность, и это приведет к лучшим результатам. Но никакая модель не определит, что с нами будет, это определяем мы сами. И лучшее, что мы можем сделать в борьбе с мировым кризисом, затрагивающим всех – это быть прозрачными в том, что касается наших данных, так мы сможем добавить к моделям наш собственный опыт, тем самым улучшив их, чтобы затем пользоваться более эффективными моделями, включающими и опыт других людей", - заключил собеседник агентства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА НаукаКоронавирус COVID-19РоссияВ мире
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