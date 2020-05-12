Удержать "лучшие умы" и раскрыть талант предпринимателя – опыт Выксы

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В городе Выксе Нижегородской области нашли увлекательный способ остановить "отток умов" из региона – создали бизнес-инкубатор для предприимчивых людей. За три года более 100 желающих обучились по программе "Стратегия и тактика социального бизнеса". Ее разработали в центре инноваций социальной сферы Нижегородской области, для того чтобы удержать потенциальных предпринимателей в родном регионе, предоставить им выгодные условия для стартапа и повысить качество жизни всех обитателей Выксы.

Ограниченный выбор профессий в моногородах вынуждает молодых людей переезжать. Такие проекты, как "Начни свое дело", дают им возможность реализоваться на малой родине и заниматься любимым делом. Выпускники программы помогают обеспечить город качественными социальными услугами, а значит, повышают уровень жизни всех жителей Выксы", – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Областной минпромторг курирует обучение тех, кто решил сделать бизнес-проекты вместе с наставниками программы "Начни свое дело".

Она направлена на поиск и отбор лучших социальных бизнес-проектов, которые способствуют созданию новых рабочих мест в городе Выксе. По итогам обучения предприниматели участвуют в грантовом конкурсе, по которому могут получить 200 тысяч рублей для старта своего дела. Это может быть социальная реабилитация, услуги дополнительного образования и общественного питания, развитие детских центров, спорта, индустрии красоты, поддержание здоровья, юридические услуги, клининг и другие виды деятельности, приносящие не только прибыль, но и пользу обществу региона.

По словам министра, в этом году из-за мер борьбы с коронавирусом обучающую программу, стартовавшую в апреле, пришлось экстренно переводить на дистанционный формат.

"Да, живое общение всегда предпочтительнее, но главное сейчас – безопасность людей, поэтому мы сделали акцент на плюсах, которые дает онлайн-обучение. Так, например, ни преподавателям, ни студентам не приходится тратить время на дорогу, поэтому мы смогли значительно больше времени выделить на индивидуальные консультации: студенты с первого дня стали прорабатывать свои бизнес-проекты с наставниками", – отметил Максим Черкасов.

Как проходит обучение и соревнование за гранты в условиях самоизоляции



В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией первая часть обучения, стартовавшего 11 апреля, проходила дистанционно, с использованием онлайн-ресурсов.

В рамках акселератора было проведено шесть занятий. Участники побывали на онлайн-лекциях о сущности социального предпринимательства, генерации идей, планировании бизнеса, узнали, как управлять финансами своих проектов, как развивать продажи и строить грамотный маркетинг. Со второй половины апреля будущие бизнесмены с проверенными коучами и успешными предпринимателями Выксы получали онлайн-консультации в четырех группах, сформированных по сферам деятельности.

Помогали предпринимателям на пути к бизнесу мечты известные финансисты, инвесторы, бизнес-тренеры, специалисты в сфере консалтинга, кандидаты экономических наук.

© Фото предоставлено пресс-службой министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Видеоконференция коучей и предпринимателей из Выксы в режиме онлайн © Фото предоставлено пресс-службой министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Видеоконференция коучей и предпринимателей из Выксы в режиме онлайн

В финале обучения каждый должен был презентовать проект бизнеса и защитить его, а наставники дали необходимые советы и комментарии. После этого предприниматели дорабатывают бизнес-планы и с 27 апреля по 25 мая 2020 года могут участвовать в грантовом конкурсе "Начни свое дело!".

Особенностью конкурса и обучения в этом году стало то, что выпускники акселератора прошлых лет тоже смогли участвовать – получить дополнительные знания и применить их, выбрать наставника. Если человек по итогам конкурса получит грант, коуч будет поддерживать его на следующем этапе – в первые месяцы стартапа", – сообщили в пресс-службе министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Финансировать победителей конкурса будет градообразующее предприятие города Выксы. Управляющий директор этой компании отмечает, что даже непростая эпидемиологическая обстановка в стране не остановила будущих предпринимателей в их стремлении открыть социальный бизнес. И после окончания эпидемии он поможет решить остро стоящие проблемы на территории округа.

Эффективно работать можно в любых условиях, что демонстрируют победители прошлых лет. Создание новых рабочих мест будет особенно актуальным", – отмечают организаторы конкурса.

Прохождение обучения в местном бизнес-акселераторе является обязательным условием участия в конкурсе, а вот год выпуска не имеет значения. Для кого-то это станет вторым шансом на успех – подарит надежду на улучшение финансового положения и позволит сделать доброе дело для социально незащищенных групп населения.

По условиям конкурса, участвовать в нем могут представители коммерческих организаций, обучившиеся по программе "Стратегия и тактика социального бизнеса", индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации, зарегистрированные и ведущие свою деятельность на территории Выксы, а также физические лица, еще не имеющие статуса ИП, но подавшие документы на регистрацию юрлица.

Всего за время реализации программы в Выксе участие в ней приняли 250 предпринимателей, более 60 бизнес-идей было представлено на рассмотрение наставникам. Из них в этом году ожидаются на грант более 40 проектов.

Подать заявку и презентации на грантовый конкурс участники акселератора смогут до 25 мая.