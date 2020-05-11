Работающие с COVID медики Татарстана получили стимулирующие выплаты

КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Медработники Татарстана, работающие с пациентами с Медработники Татарстана, работающие с пациентами с коронавирусом , получили апрельские стимулирующие выплаты, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник поручил губернаторам действовать так, чтобы до 15 мая все медики, работающие с COVID-19, получили апрельские выплаты. В апреле глава государства заявлял, что доктора, медсестры, младший медперсонал, фельдшеры, врачи и водители скорой помощи и все медработники, работающие непосредственно с больными коронавирусом, получат с апреля на три месяца федеральные выплаты размером от 25 тысяч до 80 тысяч рублей в месяц.

"У нас поступления из федерального центра идут по двум постановлениям – 415-му и 484-му. На сегодняшний момент все доплаты за февраль, март и апрель доведены до лечебных учреждений", - сказал Садыков журналистам.

Он также уточнил, что республика получила 50 миллионов рублей дополнительно на выплаты медицинским работникам за май.