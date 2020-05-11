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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-06-03T17:30
https://ria.ru/20200511/1572419058.html
Работающие с COVID медики Татарстана получили стимулирующие выплаты
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РИА Новости

Работающие с COVID медики Татарстана получили стимулирующие выплаты

17:28 11.05.2020 (обновлено: 17:30 03.06.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Медицинские работники
КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Медработники Татарстана, работающие с пациентами с коронавирусом, получили апрельские стимулирующие выплаты, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник поручил губернаторам действовать так, чтобы до 15 мая все медики, работающие с COVID-19, получили апрельские выплаты. В апреле глава государства заявлял, что доктора, медсестры, младший медперсонал, фельдшеры, врачи и водители скорой помощи и все медработники, работающие непосредственно с больными коронавирусом, получат с апреля на три месяца федеральные выплаты размером от 25 тысяч до 80 тысяч рублей в месяц.
"У нас поступления из федерального центра идут по двум постановлениям – 415-му и 484-му. На сегодняшний момент все доплаты за февраль, март и апрель доведены до лечебных учреждений", - сказал Садыков журналистам.
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Он также уточнил, что республика получила 50 миллионов рублей дополнительно на выплаты медицинским работникам за май.
По последним данным в Татарстане зарегистрирован 1761 случай COVID-19. За весь период шесть человек скончались от коронавируса. Выздоровели 475 человек.
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