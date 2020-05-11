Татарстан отменил пропуска, но обязал продолжить ношение масок и перчаток

КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Татарстан с 12 мая отменил цифровые смс-пропуска и справки с места работы для передвижения вне дома, введённые на период строгой самоизоляции из-за коронавируса, обязательно ношение в общественных местах масок и перчаток, сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева в понедельник.
"В Республике Татарстан приняты следующие меры по выходу из режима ограничительных мероприятий… С 12 мая отменена система смс-сообщений для граждан, а также обязательность справки при передвижении. Но при выходе из дома предусмотрено обязательное ношение маски, респиратора, повязки. В торговых объектах и в общественном транспорте кроме маски обязательно ношение перчаток – любых перчаток, которые есть у гражданина", - сказала Фазлеева на онлайн-брифинге.
Вице-премьер республики сообщила, что с 12 мая в Татарстане возобновляют работу организации сферы услуг и объекты, которые реализуют непродовольственные товары – небольшие магазины одежды и обуви, бытовой техники площадью до 400 квадратных метров, имеющие отдельный вход, автосалоны, салоны красоты, спа-салоны, химчистки, ремонтные мастерские. Разрешено торжественно регистрировать брак с общим количеством участников не более 10.
По информации Фазлеевой, до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в республике не допускается проведение досуговых, зрелищных, развлекательных, спортивных, выставочных и других мероприятий, которые предполагают очное участие граждан. До улучшения обстановки также приостановлена деятельность спортивных центров, бассейнов, баров, бань, саун, кинотеатров, детских игровых комнат, санаторно-курортных организаций, санаторно-оздоровительных детских лагерей, торговых и торгово-развлекательных центров, рынков. Объекты общественного питания продолжают работать в режиме доставки и на вынос.
Фазлеева напомнила, что для всех прибывающих в республику граждан из других регионов предусмотрен двухнедельный режим самоизоляции, для прибывающих из-за рубежа – двухнедельная изоляция в режиме обсерватора.
"Рекомендуется сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями", - добавила она.
По решению правительства Татарстана с 30 марта для всех жителей республики был введен режим самоизоляции, приостановлены межмуниципальные перевозки пассажиров. Передвигаться по улицам в настоящее время могут работники системообразующих предприятий, их поставщиков и подрядчиков, следующие к месту работы, остальным выходить разрешено лишь в ближайшие магазин, аптеку, выбросить мусор, выгулять домашнее животное либо по неотложным целям со специальным смс-пропуском. Ранее был введен запрет на проведение всех мероприятий численностью 20 и более человек, приостановлена деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат, развлекательных организаций. В республике приостановлена работа торговых центров, торгово-развлекательных комплексов, розничных рынков.