Татарстан отменил пропуска, но обязал продолжить ношение масок и перчаток

КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Татарстан с 12 мая отменил цифровые смс-пропуска и справки с места работы для передвижения вне дома, введённые на период строгой самоизоляции из-за Татарстан с 12 мая отменил цифровые смс-пропуска и справки с места работы для передвижения вне дома, введённые на период строгой самоизоляции из-за коронавируса , обязательно ношение в общественных местах масок и перчаток, сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева в понедельник.

"В Республике Татарстан приняты следующие меры по выходу из режима ограничительных мероприятий… С 12 мая отменена система смс-сообщений для граждан, а также обязательность справки при передвижении. Но при выходе из дома предусмотрено обязательное ношение маски, респиратора, повязки. В торговых объектах и в общественном транспорте кроме маски обязательно ношение перчаток – любых перчаток, которые есть у гражданина", - сказала Фазлеева на онлайн-брифинге.

Вице-премьер республики сообщила, что с 12 мая в Татарстане возобновляют работу организации сферы услуг и объекты, которые реализуют непродовольственные товары – небольшие магазины одежды и обуви, бытовой техники площадью до 400 квадратных метров, имеющие отдельный вход, автосалоны, салоны красоты, спа-салоны, химчистки, ремонтные мастерские. Разрешено торжественно регистрировать брак с общим количеством участников не более 10.

По информации Фазлеевой, до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в республике не допускается проведение досуговых, зрелищных, развлекательных, спортивных, выставочных и других мероприятий, которые предполагают очное участие граждан. До улучшения обстановки также приостановлена деятельность спортивных центров, бассейнов, баров, бань, саун, кинотеатров, детских игровых комнат, санаторно-курортных организаций, санаторно-оздоровительных детских лагерей, торговых и торгово-развлекательных центров, рынков. Объекты общественного питания продолжают работать в режиме доставки и на вынос.

Фазлеева напомнила, что для всех прибывающих в республику граждан из других регионов предусмотрен двухнедельный режим самоизоляции, для прибывающих из-за рубежа – двухнедельная изоляция в режиме обсерватора.

"Рекомендуется сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями", - добавила она.