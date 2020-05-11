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2020-05-11T23:55
https://ria.ru/20200511/1571294021.html
Посольство сообщило об угрозах российскому дипломату в Чехии
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РИА Новости

Посольство сообщило об угрозах российскому дипломату в Чехии

22:52 11.05.2020 (обновлено: 23:55 11.05.2020)
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© AP Photo / Petr David JosekПосольство России в Чехии
Посольство России в Чехии
© AP Photo / Petr David Josek
ПРАГА, 11 мая — РИА Новости. Посольство России в Праге заявило, что российский дипломат получил угрозы из-за травли в чешских СМИ.
"Посольство обратилось в МИД Чехии с просьбой предпринять все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство своего сотрудника", — говорится в заявлении посольства в фейсбуке.
Отмечается, что посольство "вынуждено обратиться к чешской стороне за предоставлением сотруднику дипмиссии полицейской охраны".
Пражское сетевое издание Seznam опубликовало в воскресенье разговор корреспондента с неким Андреем Викторовичем К., которого представило работающим в чешской столице руководителем российского федерального агентства в дипломатическом статусе. СМИ называет его человеком, который якобы привез в начале апреля в Чехию смертельный яд рицин.
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Издание утверждает, что из-за этого мужчины находятся под охраной три пражских политика, связанные с переименованием площади перед посольством России в честь Бориса Немцова, установкой памятника власовцам и сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Чешское ТВ позднее заявило, что дипломат, который якобы замешан в ситуации с рицином, — это и. о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Викторович Кончаков.
Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала такие сообщения в СМИ "бездоказательной, чистой провокацией". По ее словам, подобные обвинения призваны усилить отрицательную реакцию на ситуацию вокруг сноса памятника Коневу.
Ранее посольство России в Чехии опровергло сообщения о якобы привезенном яде, назвав их "вопиющими и гнусными". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на очередную утку. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что никто не предъявляет доказательств, что Москва пыталась кого-то отравить в Чехии.
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Демонтаж памятника маршалу Коневу

Власти района Прага-6 в начале апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. Монумент установили в мае 1980-го на средства жителей чешской столицы — в благодарность за то, что полководец сохранил облик города, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал снос памятника действиями "возмутительными и циничными". Следственный комитет возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России. Президент Чехии Милош Земан заявил, что демонтаж монумента — это глупость, которую совершили незначительные чешские политики.
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