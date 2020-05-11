Посольство сообщило об угрозах российскому дипломату в Чехии

Отмечается, что посольство "вынуждено обратиться к чешской стороне за предоставлением сотруднику дипмиссии полицейской охраны".
Пражское сетевое издание Seznam опубликовало в воскресенье разговор корреспондента с неким Андреем Викторовичем К., которого представило работающим в чешской столице руководителем российского федерального агентства в дипломатическом статусе. СМИ называет его человеком, который якобы привез в начале апреля в Чехию смертельный яд рицин.
Издание утверждает, что из-за этого мужчины находятся под охраной три пражских политика, связанные с переименованием площади перед посольством России в честь Бориса Немцова, установкой памятника власовцам и сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Чешское ТВ позднее заявило, что дипломат, который якобы замешан в ситуации с рицином, — это и. о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Викторович Кончаков.
Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала такие сообщения в СМИ "бездоказательной, чистой провокацией". По ее словам, подобные обвинения призваны усилить отрицательную реакцию на ситуацию вокруг сноса памятника Коневу.
Ранее посольство России в Чехии опровергло сообщения о якобы привезенном яде, назвав их "вопиющими и гнусными". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на очередную утку. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что никто не предъявляет доказательств, что Москва пыталась кого-то отравить в Чехии.
Демонтаж памятника маршалу Коневу
Власти района Прага-6 в начале апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. Монумент установили в мае 1980-го на средства жителей чешской столицы — в благодарность за то, что полководец сохранил облик города, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал снос памятника действиями "возмутительными и циничными". Следственный комитет возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России. Президент Чехии Милош Земан заявил, что демонтаж монумента — это глупость, которую совершили незначительные чешские политики.