Евросоюз хочет определить новые цели для "Восточного партнерства"

"Евросовет с заинтересованностью ожидает следующий саммит "Восточного партнерства", который должен обсудить результаты, достигнутые после предыдущей встречи в верхах в 2017 году, утвердить долгосрочные политические цели, наметить путь для дальнейшего усиления и расширения сотрудничества", - говорится в документе. В частности, в ЕС рассчитывают, что по итогам саммита "будет получен мандат на подготовительные работы" для определения "следующего поколения задач" на период после 2020 года.
В ЕС рассчитывают, что сотрудничество в рамках "Восточного партнерства" позволит его участникам вместе решать задачи на международной арене в разных областях, в том числе в борьбе с пандемией коронавируса.
Программа ЕС "Восточное партнерство" нацелена на развитие связей Евросоюза с бывшими республиками СССР - Арменией, Азербайджаном, Молдавией, Белоруссией, Грузией и Украиной. Саммит ЕС и стран "Восточного партнерства" запланирован на середину июня. Не исключено, что он пройдет в формате видеоконференции.
"Восточное партнерство" предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.