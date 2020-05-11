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Евросоюз хочет определить новые цели для "Восточного партнерства"
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РИА Новости

Евросоюз хочет определить новые цели для "Восточного партнерства"

22:24 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Евросоюз хочет определить новые долгосрочные цели для программы сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР "Восточное партнерство", говорится в опубликованном в понедельник заявлении Европейского совета.
"Евросовет с заинтересованностью ожидает следующий саммит "Восточного партнерства", который должен обсудить результаты, достигнутые после предыдущей встречи в верхах в 2017 году, утвердить долгосрочные политические цели, наметить путь для дальнейшего усиления и расширения сотрудничества", - говорится в документе. В частности, в ЕС рассчитывают, что по итогам саммита "будет получен мандат на подготовительные работы" для определения "следующего поколения задач" на период после 2020 года.
В ЕС рассчитывают, что сотрудничество в рамках "Восточного партнерства" позволит его участникам вместе решать задачи на международной арене в разных областях, в том числе в борьбе с пандемией коронавируса.
Программа ЕС "Восточное партнерство" нацелена на развитие связей Евросоюза с бывшими республиками СССР - Арменией, Азербайджаном, Молдавией, Белоруссией, Грузией и Украиной. Саммит ЕС и стран "Восточного партнерства" запланирован на середину июня. Не исключено, что он пройдет в формате видеоконференции.
"Восточное партнерство" предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.
Флаги ЕС
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