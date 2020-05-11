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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T22:04
https://ria.ru/20200511/1571293215.html
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане возросло за сутки на 68
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205288_1:0:1000:562_1036x0_80_0_0_deba0be4dbdc1e11ea03374e36e399cb.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане возросло за сутки на 68

22:04 11.05.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваКонтейнерная зона в Узбекистане
Контейнерная зона в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова
ТАШКЕНТ, 11 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось в понедельник на 68 человек и достигло 2486, число выздоровевших – на 107 до 1988, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В воскресенье число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2418, десять пациентов скончались, 1856 выздоровели.
"По состоянию на 11 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2486", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В понедельник было зафиксировано 68 новых случаев COVID-19, в воскресенье – 69, в субботу - 24.
По данным ведомства, общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Узбекистане выросло до 1988. В понедельник из больниц выписаны 107 человек, в воскресенье – 78 в субботу – 28. В настоящее время на лечении находятся 488 пациентов с COVID-19.
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Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. С 11 мая такое же разграничение действует в городах и районах.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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