Число зараженных коронавирусом в Узбекистане возросло за сутки на 68

ТАШКЕНТ, 11 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось в понедельник на 68 человек и достигло 2486, число выздоровевших – на 107 до 1988, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В воскресенье число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2418, десять пациентов скончались, 1856 выздоровели.

"По состоянию на 11 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2486", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В понедельник было зафиксировано 68 новых случаев COVID-19, в воскресенье – 69, в субботу - 24.

По данным ведомства, общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Узбекистане выросло до 1988. В понедельник из больниц выписаны 107 человек, в воскресенье – 78 в субботу – 28. В настоящее время на лечении находятся 488 пациентов с COVID-19.

Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. С 11 мая такое же разграничение действует в городах и районах.