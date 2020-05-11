ПАРИЖ, 11 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Число жертв коронавируса во Франции за сутки возросло на 263 - до 26643 человек, сообщает в понедельник Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

Накануне сообщалось о 26380 умерших, прирост за сутки составлял 70 человек.

"С 1 марта мы оплакиваем 26643 умерших, чьи смерти связаны с COVID-19: 16 820 смертей в больницах и 9 823 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - сообщает ведомство.

Отмечается, что в больницах находятся 22 284 человек с коронавирусом, из них 2 712 - в тяжёлом состоянии в отделениях реанимации.

"С начала эпидемии было госпитализировано 96431 человек. Вылечившись, домой вернулись 56 724 человек, это без учёта десятков тысяч тех, кто излечился без госпитализации", - отмечают в DGS.

В понедельник, 11 мая, Франция начала снимать ограничения, введённые на фоне эпидемии коронавируса. Начали открываться магазины, парикмахерские и салоны красоты, постепенно открываются школы. При этом кафе, бары, рестораны, кинотеатры, пляжи будут оставаться закрытыми до нового распоряжения. Решение по дате их открытия французские власти намерены принять в конце мая.

При передвижении в радиусе 100 километров от дома французам больше не нужно письменное разрешение с указанием целей выхода из дома. Ношение масок в общественном транспорте стало обязательным, за несоблюдение этого правила предусмотрен штраф.