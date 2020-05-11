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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T20:43
https://ria.ru/20200511/1571290770.html
Число жертв коронавируса во Франции за сутки возросло на 263
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003549_0:95:2999:1782_1036x0_80_0_0_44f4a0ea1165f0c59a55f3d98c0d14d3.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса во Франции за сутки возросло на 263

20:21 11.05.2020 (обновлено: 20:43 11.05.2020)
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© REUTERS / Christian Hartmann Медицинский работник возле машины скорой помощи в Страсбурге, Франция
Медицинский работник возле машины скорой помощи в Страсбурге, Франция
© REUTERS / Christian Hartmann
ПАРИЖ, 11 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции за сутки возросло на 263 - до 26643 человек, сообщает в понедельник Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.
Накануне сообщалось о 26380 умерших, прирост за сутки составлял 70 человек.
"С 1 марта мы оплакиваем 26643 умерших, чьи смерти связаны с COVID-19: 16 820 смертей в больницах и 9 823 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - сообщает ведомство.
Отмечается, что в больницах находятся 22 284 человек с коронавирусом, из них 2 712 - в тяжёлом состоянии в отделениях реанимации.
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"С начала эпидемии было госпитализировано 96431 человек. Вылечившись, домой вернулись 56 724 человек, это без учёта десятков тысяч тех, кто излечился без госпитализации", - отмечают в DGS.
В понедельник, 11 мая, Франция начала снимать ограничения, введённые на фоне эпидемии коронавируса. Начали открываться магазины, парикмахерские и салоны красоты, постепенно открываются школы. При этом кафе, бары, рестораны, кинотеатры, пляжи будут оставаться закрытыми до нового распоряжения. Решение по дате их открытия французские власти намерены принять в конце мая.
При передвижении в радиусе 100 километров от дома французам больше не нужно письменное разрешение с указанием целей выхода из дома. Ношение масок в общественном транспорте стало обязательным, за несоблюдение этого правила предусмотрен штраф.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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