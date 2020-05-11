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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T19:25
https://ria.ru/20200511/1571289440.html
В Москве и области задержали более 1,2 тысячи нарушителей самоизоляции
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571241847_0:14:2989:1695_1036x0_80_0_0_5e29e9c059f82de4d73512430dbfd963.jpg
РИА Новости

В Москве и области задержали более 1,2 тысячи нарушителей самоизоляции

19:25 11.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник полиции совместно с сотрудниками Росгвардии проверяют документы у прохожих в Бирюлевском лесопарке Москвы
Сотрудник полиции совместно с сотрудниками Росгвардии проверяют документы у прохожих в Бирюлевском лесопарке Москвы
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Более 1,2 тысячи нарушителей карантина задержали росгвардейцы за прошедшие майские праздники, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства по ЦФО.
"С начала майских праздников сотрудниками Росгвардии при самостоятельном несении службы задержано более 1,2 тысячи нарушителей режимно-ограничительных мер", - рассказали в пресс-службе.
В столичном регионе провели свыше 26 тысяч профилактических бесед с гражданами, а также выписали более 6 тысяч уведомлений.
К охране порядка также привлечены беспилотники и вертолеты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)КоронавирусыМоскваОбщество
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