В Москве и области задержали более 1,2 тысячи нарушителей самоизоляции

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Более 1,2 тысячи нарушителей карантина задержали росгвардейцы за прошедшие майские праздники, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства по ЦФО.
"С начала майских праздников сотрудниками Росгвардии при самостоятельном несении службы задержано более 1,2 тысячи нарушителей режимно-ограничительных мер", - рассказали в пресс-службе.
В столичном регионе провели свыше 26 тысяч профилактических бесед с гражданами, а также выписали более 6 тысяч уведомлений.
К охране порядка также привлечены беспилотники и вертолеты.
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