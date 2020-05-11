В Москве и области задержали более 1,2 тысячи нарушителей самоизоляции

Сотрудник полиции совместно с сотрудниками Росгвардии проверяют документы у прохожих в Бирюлевском лесопарке Москвы

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Более 1,2 тысячи нарушителей карантина задержали росгвардейцы за прошедшие майские праздники, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства по ЦФО.

"С начала майских праздников сотрудниками Росгвардии при самостоятельном несении службы задержано более 1,2 тысячи нарушителей режимно-ограничительных мер", - рассказали в пресс-службе.

В столичном регионе провели свыше 26 тысяч профилактических бесед с гражданами, а также выписали более 6 тысяч уведомлений.

К охране порядка также привлечены беспилотники и вертолеты.