Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T19:00
https://ria.ru/20200511/1571288660.html
В США у более восьми тысяч военных и членов их семей нашли COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904685_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2b7607cd83503b91669f4b00c05a7385.jpg
РИА Новости

В США у более восьми тысяч военных и членов их семей нашли COVID-19

18:46 11.05.2020 (обновлено: 19:00 11.05.2020)
441
© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
© AP Photo / John Minchillo
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Коронавирус выявлен у 8 046 военнослужащих США, гражданских специалистов и членов их семей, сообщает министерство обороны страны.
По данным ведомства, госпитализированы 267 человек, 3 464 уже выздоровели, умерли 27 человек.
Из общего числа заболевших 5 036 человек проходят службу в частях минобороны, уточняется в сообщении.
На утро понедельник в США зарегистрированы более 1,3 миллиона случаев коронавируса, скончались около 80 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе информации федеральных, региональных и местных властей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Вчера, 11:42Распространение нового коронавируса
Назван новый способ передачи коронавируса
90342002
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСШАПентагонВ мире
Рекомендуем
Фельдшер доставляет пациента в больницу в Нью-Йорке
Число жертв COVID-19 в Нью-Йорке за сутки впервые составило меньше 200
Пробирка с тестом на коронавирус
Количество зараженных COVID-19 в мире превысило четыре миллиона человек
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Число заразившихся коронавирусом в Канаде превысило 69 тысяч человек
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло за сутки на 70
Полицейский в медицинской маске беседует с девушкой, выгуливающей собаку на Примроуз-Хилл Лондон, Великобритания
В Британии почти в два раза увеличили штрафы за нарушение карантина
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике нашли мертвым украинского моряка
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
В России спрогнозировали новые вспышки коронавируса
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
Путин поручил возобновить работу молочных кухонь в Севастополе
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
В ВОЗ объяснили, почему медработники заражаются коронавирусом
Женщина в защитной маске на Красной площади в Москве
Россиянам ответили на главные вопросы о масочном режиме
Отдыхающие в одном из парков Милана
В Италии зафиксировали рекордно низкий прирост заражений коронавирусом
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Танкисты правительственных войск сирийской армии в провинции Латакия
Сирия заявила о попытке наступления террористов в Латакии
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Украинской экономике грозит тяжелая депрессия, считает депутат Рады
Медицинский работник у больницы в Нью-Йорке
Число жертв коронавируса в США превысило 80 тысяч человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Американский ветеран призвал не преуменьшать роль СССР во Второй мировой
02:31В Перу откроют бесплатный доступ к Мачу-Пикчу, чтобы оживить туризм
02:29В США уйдет с молотка гитара Курта Кобейна c Unplugged In New York
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Лента новостейМолния