В США у более восьми тысяч военных и членов их семей нашли COVID-19

Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США

© AP Photo / John Minchillo Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Коронавирус выявлен у 8 046 военнослужащих США, гражданских специалистов и членов их семей, сообщает министерство обороны страны.

По данным ведомства, госпитализированы 267 человек, 3 464 уже выздоровели, умерли 27 человек.

Из общего числа заболевших 5 036 человек проходят службу в частях минобороны, уточняется в сообщении.

На утро понедельник в США зарегистрированы более 1,3 миллиона случаев коронавируса, скончались около 80 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе информации федеральных, региональных и местных властей.