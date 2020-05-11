Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T18:33
https://ria.ru/20200511/1571288301.html
Путин поручил обеспечить контроль за эпидбезопасностью
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571286407_72:362:3069:2048_1036x0_80_0_0_4b8dfb7f6aba7fb21d8d8460ea33f901.jpg
РИА Новости

Путин поручил обеспечить контроль за эпидбезопасностью

18:33 11.05.2020
1058
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов внимательно следить за эпидемиологической ситуацией.
"Поручаю правительству, главам субъектов федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их (санитарных норм - ред.) соблюдением", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
Владимир Путин: Великий праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и надеждой
19 апреля, 09:05Распространение нового коронавируса
Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом в России
"Разумеется, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия, и, конечно, всем надо строго выполнять санитарные правила - это касается работы организаций, предприятий, магазинов, сфер услуг, транспорта. Режим повышенной безопасности должен сохраняться и для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями", - добавил президент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
700008
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
В России спрогнозировали новые вспышки коронавируса
Женщина в защитной маске на Красной площади в Москве
Россиянам ответили на главные вопросы о масочном режиме
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
Путин поручил разработать рекомендации по поддержке юниорской лиги КВН
Танки Т-34
Путин поручил рассмотреть передачу Севастополю танка Т-34
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
Путин поручил возобновить работу молочных кухонь в Севастополе
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова назвала условие первого этапа выхода из ограничений по COVID-19
Мэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в "новой реальности"
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
Собянин попросил Путина помочь регионам с выпадающими доходами
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло за сутки на 70
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин призвал не бояться цифр по числу пациентов с COVID-19 в Москве
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач рассказал о риске воспалительного синдрома у переболевших COVID-19
Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко
Проценко раскрыл статистику по пациентам в реанимации
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
В ВОЗ объяснили, почему медработники заражаются коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин
Путин в ближайшее время проведет совещание по поддержке АПК и связи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Американский ветеран призвал не преуменьшать роль СССР во Второй мировой
02:31В Перу откроют бесплатный доступ к Мачу-Пикчу, чтобы оживить туризм
02:29В США уйдет с молотка гитара Курта Кобейна c Unplugged In New York
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Лента новостейМолния