Путин поручил обеспечить контроль за эпидбезопасностью

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов внимательно следить за эпидемиологической ситуацией.
"Поручаю правительству, главам субъектов федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их (санитарных норм - ред.) соблюдением", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
"Разумеется, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия, и, конечно, всем надо строго выполнять санитарные правила - это касается работы организаций, предприятий, магазинов, сфер услуг, транспорта. Режим повышенной безопасности должен сохраняться и для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями", - добавил президент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.