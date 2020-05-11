Путин поручил обеспечить контроль за эпидбезопасностью

"Разумеется, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия, и, конечно, всем надо строго выполнять санитарные правила - это касается работы организаций, предприятий, магазинов, сфер услуг, транспорта. Режим повышенной безопасности должен сохраняться и для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями", - добавил президент.