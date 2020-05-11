Президент Армении подписал закон об изъятии имущества без приговора суда

ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Президент Президент Армении Армен Саркисян подписал в понедельник принятый 15 апреля парламентом закон, предусматривающий возможность конфискации имущества, полученного преступным путем, без обвинительного приговора суда, сообщили в президентской пресс-службе.

Ранее министр юстиции страны Рустам Бадасян заявил, что закон предусматривает функционирование в структуре прокуратуры соответствующего полномочного органа и установление новых правил гражданского судопроизводства, которые позволят исследовать активы и изъять в пользу государства необоснованные с точки зрения закона богатства. По его словам, имеющее незаконное происхождение имущество подлежит конфискации, если гражданский суд по итогам оценки доказательств сочтет, что рыночная стоимость указанного имущества превышает 50 миллионов драмов, эквивалентных 102,8 тысячи долларов.

"Саркисян подписал сегодня закон "О конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение", - говорится в сообщении.

В администрации президента заявили, что правительство обосновывает принятие закона необходимостью повышения эффективности борьбы с преступностью. На сайте Саркисяна отмечается, что в период обсуждения законопроекта и после отправки документа на подпись президенту многочисленные общественные организации, иностранные инвесторы, представители юридического, делового сообщества, правозащитники выразили обеспокоенность в связи с соответствием документа конституции. В пресс-службе заявили, что была выражена также тревога в связи с возможными коррупционными рисками при реализации закона, а также его вероятного негативного влияния на развитие экономики, инвестиционную среду и финансовую стабильность.

"Администрация президента детально обсудила высказанные опасения с главой парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам и министром юстиции, получив разъяснения… Ожидается, что закон должен применяться в строгом соответствии с декларируемыми правомерными целями в качестве исключительной меры для борьбы с преступлениями, представляющими высокую общественную опасность. Недобросовестное реализация закона может подорвать доверие к государству и поставить под угрозу его эффективность", - заявили в администрации.