Число зараженных коронавирусом в Молдавии выросло за сутки на 68

Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев

© Sputnik Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев

КИШИНЕВ, 11 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии выросло на 68 до 4995, всего умерли 176 человек, сообщила на брифинге в понедельник министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Ранее власти Молдавии сообщили о 4927 зарегистрированных случаях коронавируса, 169 из которых стал летальным.

"На сегодняшний день подтверждено 68 положительных случаев коронавируса, всего зарегистрировано 4995 случаев. Всего 1980 человек вылечились, 176 скончались из-за COVID-19", - сказала Думбрэвяну.

Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней - до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.