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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T18:19
https://ria.ru/20200511/1571287822.html
Число зараженных коронавирусом в Молдавии выросло за сутки на 68
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570025882_0:139:1280:859_1036x0_80_0_0_13a7910c356bb5c48df8f09ae84b2530.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Молдавии выросло за сутки на 68

18:19 11.05.2020
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© SputnikИнфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
© Sputnik
КИШИНЕВ, 11 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии выросло на 68 до 4995, всего умерли 176 человек, сообщила на брифинге в понедельник министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.
Ранее власти Молдавии сообщили о 4927 зарегистрированных случаях коронавируса, 169 из которых стал летальным.
"На сегодняшний день подтверждено 68 положительных случаев коронавируса, всего зарегистрировано 4995 случаев. Всего 1980 человек вылечились, 176 скончались из-за COVID-19", - сказала Думбрэвяну.
Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней - до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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