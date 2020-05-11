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В Мексике нашли мертвым украинского моряка
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РИА Новости

В Мексике нашли мертвым украинского моряка

18:13 11.05.2020 (обновлено: 18:14 11.05.2020)
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
КИЕВ, 11 мая – РИА Новости. Украинского моряка, члена экипажа грузового судна Panamax Alexander нашли мертвым в Мексике, сообщил в понедельник директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
По его словам, 10 мая в посольство Украины в Мексике поступило сообщение об исчезновении с грузового судна Panamax Alexander (флаг Кипра), которое шло к порту Масатлан, украинского гражданина, члена экипажа. Капитан судна начал поиск человека и сообщил об инциденте в Масатлан. К поисковым работам были привлечены средства военно-морского флота Мексики.
"В этот же день, 10 мая, тело гражданина Украины было обнаружено местными рыбаками", - цитирует Погорельцева агентство "Укринформ".
По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело, мексиканские правоохранительные органы проводят расследование.
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