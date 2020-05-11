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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T18:11
https://ria.ru/20200511/1571287436.html
Путин в ближайшее время проведет совещание по поддержке АПК и связи
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571286843_0:149:3072:1877_1036x0_80_0_0_4ebb50f681e09869b662b39a77a7947c.jpg
РИА Новости

Путин в ближайшее время проведет совещание по поддержке АПК и связи

18:11 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет совещание по поддержке сельского хозяйства, легкой промышленности, IT и связи.
"Практически каждую неделю с участием бизнеса мы проводим совещание по поддержке и развитию ключевых отраслей экономики. Такую практику выработки адресных решений, донастройки уже принятых мер в ближайшее время обязательно продолжим: рассмотрим ситуацию в сельском хозяйстве, легкой промышленности, в сфере связи и IT-индустрии", - сказал он на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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