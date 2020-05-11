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2020-05-11T18:10
https://ria.ru/20200511/1571287360.html
В Нижнем Новгороде проверяют инцидент с жестким задержанием прохожего
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РИА Новости

В Нижнем Новгороде проверяют инцидент с жестким задержанием прохожего

18:09 11.05.2020 (обновлено: 18:10 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Полиция проводит проверку инцидента в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, где полицейский на улице заломил руку прохожему, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Снятое на мобильный телефон видео разговора полицейского с двумя прохожими – мужчиной и женщиной-инвалидом на костылях – было опубликовано в понедельник в местных СМИ. На кадрах видно, как сотрудник полиции заламывает руку нетвердо держащемуся на ногах мужчине и под громкие крики женщины уводит его.
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"По факту появления в СМИ видеозаписи задержания проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - заявили агентству в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
По словам собеседницы агентства, во время патрулирования улиц Автозаводского района 10 мая сотрудниками полиции были выявлены нарушители режима изоляции, которые агрессивно отреагировали на сделанные замечания.
"На требование сотрудников полиции предоставить документы они ответили отказом и попытались скрыться, продолжая выражаться в адрес сотрудников полиции нецензурной бранью. После этого сотрудники полиции приняли решение доставить граждан в отдел полиции", - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
В отношении доставленных были составлены административные протоколы по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).
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