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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T18:07
https://ria.ru/20200511/1571287255.html
Из самарских больниц выписали еще 13 человек, вылечившихся от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

Из самарских больниц выписали еще 13 человек, вылечившихся от COVID-19

18:07 11.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
САМАРА, 11 мая - РИА Новости. Врачи в понедельник выписали из больниц еще 13 жителей Самарской области, у которых ранее был подтвержден коронавирус, общее число выздоровевших в регионе выросло до 148, сообщил региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Одиннадцатого мая в Самарской области вылечились 13 пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 148 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
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По данным оперштаба, из Самарской городской больницы №6 выписаны три человека, из Тольяттинской городской клинической больницы №5 - еще 10 человек. Последние анализы на коронавирус у всех вылечившихся показали отрицательный результат, их состояние удовлетворительное.
В Самарской области подтверждено 1017 случаев заболевания коронавирусом, девять человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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