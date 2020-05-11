Из самарских больниц выписали еще 13 человек, вылечившихся от COVID-19

САМАРА, 11 мая - РИА Новости. Врачи в понедельник выписали из больниц еще 13 жителей Врачи в понедельник выписали из больниц еще 13 жителей Самарской области , у которых ранее был подтвержден коронавирус, общее число выздоровевших в регионе выросло до 148, сообщил региональный штаб по борьбе с COVID-19.

"Одиннадцатого мая в Самарской области вылечились 13 пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 148 человек выздоровели", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, из Самарской городской больницы №6 выписаны три человека, из Тольяттинской городской клинической больницы №5 - еще 10 человек. Последние анализы на коронавирус у всех вылечившихся показали отрицательный результат, их состояние удовлетворительное.

В Самарской области подтверждено 1017 случаев заболевания коронавирусом, девять человек скончались.