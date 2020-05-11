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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:51
https://ria.ru/20200511/1571285856.html
Совещание Владимира Путина по ситуации с COVID-19. Трансляция
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571284927_0:52:640:412_1036x0_80_0_0_89f1cc9a280ad9bb870d06f980cef5ef.jpg
РИА Новости
Совещание Владимира Путина по ситуации с COVID-19. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит онлайн-совещание по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
2020-05-11T17:42
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=99877334&type=mp4
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Совещание Владимира Путина по ситуации с COVID-19. Трансляция

17:42 11.05.2020 (обновлено: 17:51 11.05.2020)
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Президент России Владимир Путин проводит онлайн-совещание по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Ранее днем глава государства объявил о завершении единого периода нерабочих дней с 12 мая. Кроме того, был озвучен новый пакет мер поддержки.
Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, им заражены свыше четырех миллионов человек, из которых более 278 тысяч умерли.
Общее количество инфицированных в России достигло 221 344 человек, погибли 2009 пациентов, поправились 39 801. Проведено более 5,6 миллиона тестов. За последние сутки прирост составил 11 656 новых случаев, 94 человека умерли.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
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