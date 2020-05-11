Совещание Владимира Путина по ситуации с COVID-19. Трансляция

Президент России Владимир Путин проводит онлайн-совещание по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Ранее днем глава государства объявил о завершении единого периода нерабочих дней с 12 мая. Кроме того, был озвучен новый пакет мер поддержки.
Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, им заражены свыше четырех миллионов человек, из которых более 278 тысяч умерли.
Общее количество инфицированных в России достигло 221 344 человек, погибли 2009 пациентов, поправились 39 801. Проведено более 5,6 миллиона тестов. За последние сутки прирост составил 11 656 новых случаев, 94 человека умерли.
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