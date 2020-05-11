Совещание Владимира Путина по ситуации с COVID-19. Трансляция

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Президент России Владимир Путин проводит онлайн-совещание по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Ранее днем глава государства объявил о завершении единого периода нерабочих дней с 12 мая. Кроме того, был озвучен новый пакет мер поддержки.

Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, им заражены свыше четырех миллионов человек, из которых более 278 тысяч умерли.