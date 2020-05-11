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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T16:55
https://ria.ru/20200511/1571282632.html
Дополнительную поддержку от государства получат 27 миллионов детей
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571105053_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2c669632b0c0533eb18fcbb8cc47dabc.jpg
РИА Новости

Дополнительную поддержку от государства получат 27 миллионов детей

16:41 11.05.2020 (обновлено: 16:55 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в связи с пандемией коронавируса дополнительную поддержку от государства получат 27 миллионов российских детей - от младенцев до школьников.
Ранее президент сказал, что с 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье с трех до 15 лет включительно.
"В общей сложности с учетом сегодняшних и ранее принятых решений такую поддержку получат 27 миллионов российских детей - от младенцев до учеников школ. Считаю, что именно такими должны быть приоритеты государства, особенно сейчас, когда в первую очередь должны заботиться о безопасности людей пожилого возраста и поддержать семьи с детьми", - сказал он во время обращения к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке в РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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