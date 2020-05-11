Дополнительную поддержку от государства получат 27 миллионов детей

Ранее президент сказал, что с 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье с трех до 15 лет включительно.

"В общей сложности с учетом сегодняшних и ранее принятых решений такую поддержку получат 27 миллионов российских детей - от младенцев до учеников школ. Считаю, что именно такими должны быть приоритеты государства, особенно сейчас, когда в первую очередь должны заботиться о безопасности людей пожилого возраста и поддержать семьи с детьми", - сказал он во время обращения к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке в РФ.