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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T15:10
https://ria.ru/20200511/1571278799.html
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 31 мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/151932/26/1519322665_0:0:3864:2174_1036x0_80_0_0_24f626cfd67c24926dc93b5277be8088.jpg
РИА Новости

В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 31 мая

15:10 11.05.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичВид на территорию музея-заповедника "Сталинградская битва" в Волгограде
Вид на территорию музея-заповедника Сталинградская битва в Волгограде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
ВОЛГОГРАД, 11 мая - РИА Новости. Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 31 мая, сообщили РИА Новости в оперштабе региона.
С 16 марта в Волгоградской области введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, с 28 марта не работают торговые точки, кафе, не проводятся развлекательные и массовые мероприятия. С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции, он был продлен до 11 мая.
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"Режим самоизоляции в Волгоградской области продлевается до 31 мая", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
По данным оперштаба, на 11 мая в Волгоградской области зарегистрирован 1061 случай коронавирусной инфекции, выздоровели 311 человек, скончались 12. За сутки количество инфицированных увеличилось на 49 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВолгоградская областьОбщество
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