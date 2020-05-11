В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 31 мая

С 16 марта в Волгоградской области введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, с 28 марта не работают торговые точки, кафе, не проводятся развлекательные и массовые мероприятия. С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции, он был продлен до 11 мая.