В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 31 мая

ВОЛГОГРАД, 11 мая - РИА Новости. Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 31 мая, сообщили РИА Новости в оперштабе региона.
С 16 марта в Волгоградской области введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, с 28 марта не работают торговые точки, кафе, не проводятся развлекательные и массовые мероприятия. С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции, он был продлен до 11 мая.
"Режим самоизоляции в Волгоградской области продлевается до 31 мая", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
По данным оперштаба, на 11 мая в Волгоградской области зарегистрирован 1061 случай коронавирусной инфекции, выздоровели 311 человек, скончались 12. За сутки количество инфицированных увеличилось на 49 человек.
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