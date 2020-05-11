В Германии не считают, что вспышка COVID-19 вышла из-под контроля

БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Правительство ФРГ всерьез воспринимает данные о росте базового показателя репродукции коронавируса Sars-CoV-2, но не считает, что из этого можно делать вывод о выходе вспышки из-под контроля, заявил представитель министерства здравоохранения страны Ханно Каутц.

"Мы воспринимаем всерьез то, что показатель репродукции снова вырос. Институт Роберта Коха заявил, что будет следить за ситуацией. Делать из этого вывод, что мы имеем дело с вышедшей из-под контроля вспышкой, нельзя", - заявил он на брифинге в понедельник.

Он добавил, что, как отмечали в Институте Роберта Коха, подчиняющемся минздраву ФРГ и отслеживающем эпидемиологическую ситуацию в стране, изменение показателя может быть связано с тем, что в настоящее время меньше новых случаев, поэтому возможны статистические колебания, но специалисты намерены сделать более точные выводы по итогам наблюдения за развитием эпидемии в следующие дни.

Базовый показатель репродукции коронавируса отражает скорость распространения вируса в популяции. Институт Роберта Коха 7 мая сообщал о снижении показателя до 0,65, однако с субботы он вновь превышает единицу - критический уровень, когда вирус распространяется взрывными темпами. При показателе 0,65 в среднем 100 инфицированных заразят 65 человек, по состоянию на понедельник показатель вырос до 1,1 - в среднем 100 инфицированных заразят 110 человек, таким образом вирус распространяется быстрее.

По состоянию на понедельник в Германии подтверждены 169 тысяч случаев COVID-19, 7,4 тысячи человек скончались, почти 145 тысяч выздоровели. Германия поэтапно отменяет ограничительные меры в связи со снижением темпов прироста новых случаев.