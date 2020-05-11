Минск достиг понимания с Москвой по корректировке кредита на БелАЭС

МИНСК, 11 мая - РИА Новости. Минск обсуждает с Москвой корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС , понимание с российской стороны есть, документы пока проходят согласование, заявил в понедельник замглавы Минэнерго Белоруссии Михаил Михадюк.

Ранее, в феврале, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что республика может ввести в отношении РФ крупные денежные штрафы за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Москва не примет предложения Минска по снижению ставки кредита примерно до 3% и отсрочке начала его выплаты.

"В связи со смещением сроков ввода первого-второго энергоблоков … сегодня с российской стороной ведется работа по корректировке условий кредитного соглашения – как по срокам выборки (денежных средств – ред.), так и по срокам смещения погашения кредита … и по условиям процентной ставки. Понимание с российской стороны есть, но документы еще не подписаны, находятся в стадии окончательного согласования и прохождения внутригосударственных процедур – с одной и с другой стороны", - заявил Михадюк на брифинге.

В целом, по словам замминистра энергетики, финансирование сооружения АЭС идет в плановом порядке, без каких-либо ограничений и задержек.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце ( Гродненская область ). Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Минэнерго Белоруссии сообщило, что пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на июль нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть - на сентябрь-октябрь. Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году.