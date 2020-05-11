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2020-05-11T14:39
https://ria.ru/20200511/1571275187.html
Минск достиг понимания с Москвой по корректировке кредита на БелАЭС
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РИА Новости

Минск достиг понимания с Москвой по корректировке кредита на БелАЭС

13:37 11.05.2020 (обновлено: 14:39 11.05.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС. Архивное фото
МИНСК, 11 мая - РИА Новости. Минск обсуждает с Москвой корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС, понимание с российской стороны есть, документы пока проходят согласование, заявил в понедельник замглавы Минэнерго Белоруссии Михаил Михадюк.
Ранее, в феврале, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что республика может ввести в отношении РФ крупные денежные штрафы за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Москва не примет предложения Минска по снижению ставки кредита примерно до 3% и отсрочке начала его выплаты.
"В связи со смещением сроков ввода первого-второго энергоблоков … сегодня с российской стороной ведется работа по корректировке условий кредитного соглашения – как по срокам выборки (денежных средств – ред.), так и по срокам смещения погашения кредита … и по условиям процентной ставки. Понимание с российской стороны есть, но документы еще не подписаны, находятся в стадии окончательного согласования и прохождения внутригосударственных процедур – с одной и с другой стороны", - заявил Михадюк на брифинге.
В целом, по словам замминистра энергетики, финансирование сооружения АЭС идет в плановом порядке, без каких-либо ограничений и задержек.
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Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Минэнерго Белоруссии сообщило, что пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на июль нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть - на сентябрь-октябрь. Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году.
Российской стороной Минску выделен кредит, покрывающий 90% стоимости контракта на возведение станции в размере 10 миллиардов долларов. Кредитная линия открыта до 2035 года, еще 10% оплачивает белорусская сторона. По действующим условиям, погашение кредита должно начаться через шесть месяцев после ввода АЭС в эксплуатацию, но не позже 1 апреля 2021 года. Возврат денег предусмотрен 30 равными долями каждые шесть месяцев. На 50% суммы начисляются проценты по ставке 5,23% годовых. На остальные 50% начисляются проценты по ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах, увеличенной на маржу в размере 1,83% годовых.
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Александр ЛукашенкоРоссияБелорусская АЭСБелоруссияВ миреЭкономика
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