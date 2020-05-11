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2020-05-11T07:53
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В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
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РИА Новости

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ

07:53 11.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 9 мая украинские силовики четыре раза нарушали режим тишины.
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"За 10 мая со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь, используя минометы калибром 120 миллиметров, по подконтрольному республике населенному пункту Березовское.
"Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется", дополнил собеседник агентства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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СЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
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