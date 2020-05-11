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РИА Наука
2020-05-11T07:36
https://ria.ru/20200511/1571262126.html
Ученые нашли вероятную причину, почему мужчины чаще заболевают COVID-19
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РИА Новости

Ученые нашли вероятную причину, почему мужчины чаще заболевают COVID-19

05:22 11.05.2020 (обновлено: 07:36 11.05.2020)
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© Depositphotos / realinemediaМужчина в маске
Мужчина в маске
© Depositphotos / realinemedia
Мужчина в маске
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мужчины по сравнению с женщинами могут чаще заболевать COVID-19 из-за более высокой концентрации в их крови ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2), за счет взаимодействия с которым в клетку проникают коронавирусы, сообщает Европейское общество кардиологов (ESC) со ссылкой на данные нового исследования.
"АПФ2 является рецептором на поверхности клеток. Он взаимодействует с коронавирусом и позволяет ему проникать и инфицировать здоровые клетки... В легких наблюдается высокая концентрация АПФ2, поэтому считается, что эти ферменты играют решающую роль в прогрессировании заболеваний легких, связанных с COVID-19", - объясняет руководитель исследования, профессор кардиологии в Университетском медицинском центре Гронингена (UMCG) доктор Адриан Воорс.
Группа ученых измерила концентрации АПФ2 в образцах крови, взятых у более чем 3,5 тысячи пациентов с сердечной недостаточностью из 11 европейских стран. Выяснилось, что концентрация АПФ2 у мужчин была выше, чем у женщин.
Исследование было начато до пандемии коронавируса и не включало пациентов с COVID-19. Однако когда результаты других работ показали, что АПФ2 связан с попаданием нового коронавируса в клетки, Воорс и его команда заметили, что это перекликается с их работой.
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"Когда мы обнаружили, что один из самых ярких биоиндикаторов, АПФ2, был намного выше у мужчин, чем у женщин, я понял, что это может объяснять, почему среди мужчин вероятность смерти от COVID-19 выше, чем среди женщин", - заявила один из авторов исследования доктор Изайя Сама из UMCG.

Как отмечают в Обществе кардиологов, АПФ2 есть не только в легких, но также в сердце, почках и тканях, выстилающих кровеносные сосуды, особенно высокий уровень наблюдается в тестикулах. Исследователи предполагают, что последний фактор может частично объяснить более высокие концентрации АПФ2 у мужчин и, следовательно, то, почему представители сильного пола более уязвимы к COVID-19.
Исследование, опубликованное в понедельник в European Heart Journal, также показало, что пациенты с сердечной недостаточностью, принимающие препараты, нацеленные на систему ренин-ангиотензин-альдостерон (РААС, гормональная система, регулирующая кровяное давление и объем крови в организме - ред.), такие, как ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) или блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА), не имели более высоких концентраций АПФ2 в крови.
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Как ранее сообщалось, некоторые исследования показали, что ингибиторы АПФ или БРА, принимаемые для лечения гипертонии, могут повышать концентрацию АПФ2 в плазме, тем самым якобы увеличивая риск заражения и смертельного исхода от COVID-19 для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, принимающими эти препараты.
Как отметила Воорс, из результатов работы не следует, что пациенты с COVID-19 должны отказаться от применения препаратов против гипертонии. Тем не менее ESC добавляет, что исследование не может дать убедительных доказательств действия блокаторов РААС у пациентов с новым типом коронавируса, так как в нем участвовали только пациенты с сердечной недостаточностью без COVID-19.
"В двух независимых группах пациентов с сердечной недостаточностью концентрация АПФ2 в плазме была выше у мужчин, чем у женщин, но ни использование ингибитора АПФ, ни БРА не было связано с более высокими концентрациями АПФ2 в плазме. Эти данные могут объяснить более высокую заражаемость и смертность от COVID-19 у мужчин, но не подтверждают предыдущие сообщения о том, что ингибиторы АПФ или БРА повышают уязвимость к COVID-19 в связи с повышением концентрации АПФ2 в плазме", - заключают авторы исследования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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