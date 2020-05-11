В заповедниках и нацпарках РФ проходят субботники

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В заповедниках и нацпарках проходят субботники, благоустройство и противопожарные мероприятия. Как отмечают в Минприроды России, сложная эпидемиологическая ситуация не помешала учреждениям осуществить ранее запланированные работы на территориях после зимнего сезона. Субботники проводятся с соблюдением всех ограничительных мер.

Особенное внимание — противопожарным профилактическим мероприятиям с населением прилегающих территорий. Так, госинспекторы нацпарка "Плещеево озеро" (Ярославская область) в связи с введением в регионе особого противопожарного режима на землях лесного фонда совместно с полицией будут патрулировать территорию до 20 мая.

На период действия особого противопожарного режима запрещено посещение лесов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда и выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающим к лесам.

Масштабные работы по благоустройству и профилактике возникновения пожаров проводятся в нацпарке "Лосиный остров". На территории установлено 90 информационных щитов со сведениями о правилах нахождения в охранной зоне парка. В целях предотвращения несанкционированных заездов транспорта установлено 42 шлагбаума на территории всех шести лесопарков.

В нацпарке "Чаваш вармане" (Чувашская Республика) на рекреационных объектах в эти дни проводятся экологические субботники. Расчищены и обустроены экологические тропы и места отдыха, отреставрированы противопожарные и информационные щиты, покрашены шлагбаумы.